Geht ihnen nur um Aufmerksamkeit für Fortnite: Apple schießt weiter gegen Epic

Weil Fortnite auf dem absteigenden Ast sei, wolle Epic die Popularität für das Spiel künstlich steigern und betreibe hierzu einen öffentlichkeitswirksamen Feldzug gegen Apple: Mit dieser Behauptung reagiert Apple auf Epics anhaltende Versuche, Fortnite zurück in den App Store zu bringen.

Der Konflikt zwischen Apple und Epic köchelt weiter munter vor sich hin: Nachdem Epic zur Eröffnung der Konfrontation zunächst bewusst Apples App Store-Regeln brach, indem es in Fortnite Zahlungen an iTunes vorbei erlaubte und anschließend Klage erhob, um damit den Rauswurf von Fortnite zu kommentieren, schauen Medien und Öffentlichkeit voller Interesse auf einen Grundsatzstreit zwischen den beiden Großkonzernen.

Inzwischen wurden verschiedentlich weitere Klagen auf den Weg gebracht, so möchte Epic etwa per Gericht die Rückkehr von Fortnite in den App Store erzwingen, Apfelpage.de berichtete.

Apple spricht von PR-Maßnahme

Apple hat inzwischen auch Klagen gegen Epic eingereicht und fordert Schadenersatz für entgangene Einnahmen von dem Spielentwickler. Auch möchte man sich offenbar nicht mit dem gerichtlich angeordneten Verbleib von Epics Gaming-Engine im App Store abfinden, was für Epic, aber auch für andere Entwickler ernste Probleme bedeuten würde, könnte Apple sich durchsetzen. Nun schließlich spricht Apple gar von einer auf PR-Interessen aufgebauten Kampagne gegen sich.

Weil die Popularität von Fortnite binnen Jahresfrist dramatisch eingebrochen sei, habe Epic nicht nur die Klage eingereicht, sondern auch in den sozialen Medien zur Hetze gegen Apple aufgerufen. Tatsächlich hatte Epic dort den Hashtag #freefortnite aufgebracht und versucht so, die Kulisse eines unterdrückten Außenseiters aufzubauen, die so natürlich nicht ganz zutrifft.

Die nächsten Verhandlungstage im Falle Apple gegen Epic sind für Ende des Monats angesetzt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!