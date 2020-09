Fortnite soll zurück in den App Store: Epic ruft erneut Gerichte an

Epic versucht abermals, Fortnite gerichtlich in den App Store zurückkehren zu lassen. Entsprechende Bemühungen schlugen schon einmal fehl. Seit einer knappen Woche lässt sich das Spiel nicht mehr aus dem App Store laden, die hunderte Millionen Spieler große plattformübergreifende Fraktion der Spieler ist damit nicht mehr ganz so plattformübergreifend.

Epic hat seine Bemühungen, sein populäres Spiel Fortnite zurück in den App Store zu bringen, nicht aufgegeben. Erneut versucht das Spielestudio, vor Gericht eine Rückkehr von Fortnite in den App Store zu erwirken. Laut Agenturberichten hat Epic einen entsprechenden Eilantrag vor dem Bezirksgericht für Nordkalifornien eingereicht. Darin spricht Epic von Apple als einem Monopolisten, der den Geschäftsmodellen von Unternehmen, die in seinem Ökosystem aktiv werden, vitale Entfaltungsmöglichkeiten vorenthalte.

Epic warnt vor irreparablen Schäden am eigenen Geschäft

Konkret sprach das Unternehmen von Schäden, die möglicherweise irreparable Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb von Epic haben könnten. Ob indes die durch das Aus von Fortnite entstandenen Schäden für das Studio in direkter Konsequenz die Existenz von Epic bedrohen, ist fraglich. Das Unternehmen hat noch weitere bedeutende Märkte und Produkte. Vor Gericht war Epic mit einer ähnlichen Forderung bereits einmal gescheitert.

In einer anderen Frage konnte man sich aber durchsetzen. In der Folge wurde von Apple nur der Developer-Account blockiert, über den die eigenen Games vertrieben wurden. Ein Gericht hatte Apple untersagt, auch den Account zu suspendieren, über den die Unreal Engine vertrieben wird, die für viele weitere Spiele auch dritter Studios die Grundlage bildet und Apple unternahm keine Schritte, diese Entscheidung der Richter anzufechten. Somit ist ein wichtiges Betriebsmittel von Epic weiterhin im Apple-Universum nutzbar.

