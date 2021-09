Home Betriebssystem Gegen Pegasus-Spionage: iOS 12.5.5 für alte iPhones und iPads veröffentlicht

Gegen Pegasus-Spionage: iOS 12.5.5 für alte iPhones und iPads veröffentlicht

Apple hat heute Abend ein Update für das längst abgekündigte iOS 12 veröffentlicht. Die Aktualisierung auf Version 12.5.5 behebt einige Lücken, die laut Apple derzeit bereits aktiv ausgenutzt werden. Dabei dürfte Apple sich darauf konzentriert haben, der Spionagesoftware Pegasus das Wasser abzugraben.

Man kann über Apple sagen, was man will, speziell auf die Softwarequalität seiner Produkte bezogen, die Sicherheit der Systeme nimmt man auch über Jahre hinweg ernst. Apple hat heute Abend ein weiteres Update für iOS 12 veröffentlicht.

Die Version 12.5.5 kann ab sofort von allen Nutzern eines iPhones oder iPads geladen und installiert werden, das nicht auf iOS 13 oder höher aktualisiert werden kann.

iOS 12.5.5 steht so etwa zur Verfügung für das iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s sowie das originale iPad Air und ältere Versionen des iPad Mini.

iOS 12 wird sicher vor Pegasus

Apple notiert in den Notizen zum Update auf iOS 12.5.5 nur, dass verschiedene Lücken geschlossen wurden, die unter anderem in CoreGraphics und Webkit stecken. Diese Schwachstellen wurden zuvor bereits in iOS 14 und Co. beseitigt und inzwischen scheint auch klar zu sein, woher hier der Wind weht. Diese Schwachstellen wurden laut Apple bereits aktiv ausgenutzt. Nicht gesagt wurde freilich, von wem, doch mutmaßlich nutzte die Spionagesoftware Pegasus, die gern von staatlicher Seite genutzt wird, um Regimekritiker zu drangsalieren, eben diese Löcher in iOS. Das wird sie nun auch bei sehr alten Geräten nicht mehr tun können. In dieser Meldung haben wir ausführlicher über die Pegasus-Software berichtet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!