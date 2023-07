Home iCloud / Services Fußball: Apple TV+ hat kein Interesse an der Premier League

Auch Apple TV+ musste erkennen, dass Live-Sport für ein schnelles Wachstum von essenzieller Bedeutung ist und so sicherte man sich Rechte an der MLB und der MLS. Das sind allerdings amerikanische Ligen. Ferner blieb es nur bei Gerüchten an anderen Sportligen, nun bezog Apple erstmals konkret Stellung.

Kein Interesse an der Premier League

Baseball fristet in Europa nur ein Schattendasein, auch der amerikanische Fußball hat es angesichts der Qualität von LaLiga, der Serie A, der Bundesliga und der Premier League schwer. So verwunderte es nicht, dass dem Streamingdienst Interesse an der englischen Liga nachgesagt wurde. Apfelpage berichtete, doch nun äußerte sich Eddy Cue sehr eindeutig und ablehnend dazu.

In einem Interview mit der Daily Mail bezog Cue, Senior Vice Presidend of Worldwide Services, klar Stellung zu den Gerüchten rund um das kolportierte Interesse an der Premier League. Die sei sportlich zwar reizvoll, aber für Apple nicht von Interesse. Wenn man Sportrechte kaufe, dann nur mit Blick auf eine weltweite Vermarktung. An regionalen Übertragunsgrechten habe man hingegen zum aktuellen Zeitpunkt kein Interesse.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

