Tech-Deal: MacBook Air 13″ 2022 12% günstiger mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 28. Juli 2023 um 13:51 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Der Mac konnte 2021 primär deshalb zulegen, weil das MacBook Air mit M1 für knapp 1000 Euro erhältlich war. Dies war ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis aus Leistung, Akkulaufzeit und Portabilität. Das MacBook Air 2022 mit M2 wurde ursprünglich in der Basis für 1449 Euro angeboten, was ein empfindlicher Preissprung war. Doch wir haben gute Nachrichten.

MacBook Air 2022 für knapp 1100 Euro erhältlich

Apple korrigierte die UVP in der Basis mit der Vorstellung des MacBook Air 15″ und senkte den Preis auf 1299 Euro. Amazon setzt den Rotstift jedoch noch einmal an und reduziert den Preis nochmals um knapp 167 Euro. In der Version mit 8 GB RAM, 256 GB SSD sowie dem neuen Gehäuse kostet das MacBook Air 13″ 2022 nun nur noch knapp 1140 Euro:

Damit erreicht das MacBook Air 13″ 2022 eine vergleichbare Preisattraktivität wie dessen direkter Vorgänger. Ihr dürft nicht vergessen, hier gibt es neben dem neuen Design auch den MagSafe 3-Stecker zum Aufladen.

Das passende Zubehör

Ein neues MacBook wird erst mit dem richtigen Zubehör zu einer runden Angelegenheit. Deshalb haben wir uns noch die Mühe gemacht und etwas für euch gestöbert:

