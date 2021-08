Home Sonstiges Für höhere Impfquote: Gesundheitsministerium und YouTube starten Impfkampagne

Seit Wochen sinkt das Impftempo, da immer weniger Menschen eine Impfung vornehmen lassen. Aus diesem Grund möchte das Bundesgesundheitsministerium nun vor allem junge Menschen erreichen, um sie von einer Schutzimpfung zu überzeugen. Zu diesem Zweck hat es jetzt eine Impfkampagne gemeinsam mit YouTube gestartet.

Die Impfkampagne bestehe aus insgesamt drei Werbeanzeigen, wie Heise.de berichtet. Seit dem 13. August würden diese bereits in zufällig generierten Abständen als Werbung angezeigt, wenn man sich ein Video auf YouTube ansehe.

Inhaltlich gehe es darum, der jüngeren Generation zu demonstrieren, was eine Impfung gegen das Coronavirus möglich mache, wie zum Beispiel die Teilnahme an diversen Freizeitaktivitäten. Daher zeigten die Werbeanzeigen, die durchschnittlich eine Dauer von 15 Sekunden aufwiesen, Menschen, die aufgrund ihrer Impfung wieder an Sportaktivitäten, Festivals oder gar dem Oktoberfest teilnehmen könnten.

Links zu Informationsplattformen bereitgestellt

Alle Werbevideos enthielten ein Banner, der die Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Seite zusammengegencorna.de, der Informationsseite des Bundesgesundheitsministeriums, weiterleite.

Hier könnten sich diese nicht nur detailliert über die Schutzimpfung informieren, sondern auch über die neue Impfempfehlung der STIKO für 12- bis 17-Jährige. Darüber hinaus würden auch generelle Informationen zu Corona, den neuen Mutationen sowie Corona-Tests bereitgestellt. Auch ein Link zum Download der Corona-Warn-App befinde sich dort.

Schon seit längerem Impfkampagnen

Dies ist bekanntlich nicht die erste Impfkampagne, die die Bundesregierung initiiert hat. Bereits seit längerer Zeit existiert die Kampagne „#Ärmelhoch“, bei der Prominente wie Ranga Yogeshwar, Olivia Jones, Uschi Glas und David Hasselhoff für eine Impfung gegen Corona werben.

