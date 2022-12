Home Daybreak Apple Freiheit vs. Sicherheit am iPhone | Notruf aus dem tiefen Tal | Netflix teilen jetzt strafbar – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Ich kann es nicht ändern. Das Thema Sideloading und alternative App Stores wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Daher befasst sich auch unsere Kolumne mit diesem Thema, in der wir euch zudem zu dieser Frage befragen. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das iPhone kann seit je her nur Apps aus dem App Store beziehen. Einige Nutzer finden das schon immer schlecht. Diese könnten in Zukunft zufriedener in die Gegend schauen, denn Sideloading soll wohl kommen, zumindest in der EU. Unsere Kolumne bringt die Vor- und Nachteile dieses Schritts wohl viel besser auf den Punkt, als ich das könnte und ist auf jeden Fall einen Blick wert – auch unsere Umfrage zum Thema wartet noch auf Teilnehmer.

Zu tief gefallen

Das war mies: Ein Auto stürzte in Kalifornien über 100 Meter tief in eine Schlucht, da ist der Tag gelaufen. Zum Glück hatte einer der Insassen ein iPhone 14 dabei. Das hat den Unfall erkannt und im Anschluss konnten die Verunglückten Hilfe per Satellit herbei rufen, Glück gehabt, hier gibts die Story.

Für Netflix nicht gezahlt? Knast!

So arg wird es wohl nicht kommen, theoretisch könnte das aber in Großbritannien bald passieren. Dort sieht es zumindest die Behörde für den Schutz geistigen Eigentums so, dass Zuschauer, die nicht zahlen, sich strafrechtlicher und zivilrechtlicher Verfolgung aussetzen. Ganz so verzweifelt, dass Netflix nun alle Schwarzseher verklagen möchte, ist man bei dem Streamingdienst aber zum Glück noch nicht, hier die Infos.

Und was war sonst noch so?

Die App Dark Sky war bei den iPhone-Nutzern sehr beliebt, doch Apple kaufte sie auf und stellt sie jetzt ein. Nutzer sollen gefälligst zur iPhone-Wetter-App von Apple wechseln, die wollen aber nicht, hier dazu mehr.

Apples neue Home-App ist schon kaputt.

Apples Home-Architektur wurde gerade erst grundlegend erneuert und klappt schon nicht mehr. Zahlreiche Nutzer klagen über heftige Probleme, sodass Apple das Update jetzt ausgesetzt hat, hier die Infos.

Die Apple Watch nutzt jetzt immer ihr eigenes GPS.

Das ist für Sportler interessant: Die aktuellen Modelle der apple Watch verwenden jetzt auch dann das GPS, wenn das gekoppelte iPhone in der Nähe ist, hier die Infos.

Damit darf ich euch einmal einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und schon einmal frohes Fest wünschen, denn dies ist der letzte Daybreak vor Weihnachten. Habt besinnliche Feiertage!

-----

