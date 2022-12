Home Sonstiges Mit einem Bein im Knast? Netflix-Passwort weitergeben illegal in Großbritannien

Netflix-Nutzer, die ihr Passwort weitergeben, könnten sich strafbar machen und angeklagt werden, das ist die Rechtsauffassung des Büros für geistiges Eigentum in Großbritannien. Ob tatsächlich Klagen auf dieser Basis eingereicht werden, ist fraglich. Unmittelbar muss sich wohl niemand ängstigen.

Netflix kämpft schon seit Jahren mit sinkenden Einnahmen. Während viele Abonnenten die quantitativ und qualitativ immer stärker sinkende Qualität der Inhalte bei steigenden Preisen dafür verantwortlich macht, meint Netflix das Übel an anderer Stelle ausgemacht zu haben: Die vielen Nutzer, die ihre Passwörter an Freunde weitergeben, seien maßgeblich für den Niedergang des Marktführers verantwortlich, erregte sich der Netflix-CEO anlässlich der letzten Bilanzkonferenz.

Im Vereinigten Königreich hat er nun Verbündete für diese Lesart gefunden.

Bei Passwortweitergabe Knast?

Das britische Büro für geistiges Eigentum sieht in der Weitergabe des Netflix-Passworts eine illegale Handlung. Dies sei wohl strafrechtlich, wie zivilrechtlich relevant, zitiert die BBC die Behörde. Bei dieser Handlung gehe es nur darum, anderen Menschen den Zugang zu geschütztem geistigen Eigentum zu verschaffen, die nicht dafür bezahlt haben.

Wenn Netflix also dieses Verhalten bei der britischen Strafverfolgungsbehörde Crown Prosecution Service zur Anzeige bringe, sei diese gehalten und verpflichtet, Anklage zu erheben.

Immerhin, Netflix wird so bald nicht für Anklagen sorgen, wird der Streamingdienst zitiert. Die ehemalige Kulturministerin des Landes Nadine Dorries kann somit aufatmen: Sie hatte Anfang des Jahres öffentlich erklärt, ihr Netflix-Konto mit vier anderen Nutzern im ganzen Land zu teilen.

Netflix möchte in Zukunft Nutzer zur Kasse bitten, wenn sie ihren Account teilen. Solche Kunden sollen dann monatlich mehr zahlen, mit diesem Modus wird aktuell in Südamerika experimentiert.

