Foxconn: Zukünftige iPhone Verkäufe | So gut sind deutsche Netze | Apple weg von Twitter – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen. Heute berichten wir euch darüber, wie es durch das aktuelle Problem bei Foxconn mit zukünftigen iPhone-Käufen aussieht. Außerdem wie gut die deutschen Netze sind und wie schwer Twitter der Wegfall von Apples Werbung gefallen ist. Das und mehr gleich hier.

Foxconn: Ausgefallene iPhone-Käufe werden nicht nachgeholt

In diesem Quartal sieht es nicht so gut für Apple aus, zumindest was die iPhone-Verkäufe angeht. Durch anhaltende Probleme beim Produzenten Foxconn kommt es zu Lieferschwierigkeiten und gerade im wichtigen Weihnachtsquartal könnte das für viel weniger Umsatz sorgen. Gut, dann läuft das nächste Quartal wieder besser, wenn eben dann alle ihr iPhone kaufen. Ja, falsch gedacht, zumindest laut Analysten. Diese gehen nämlich davon aus, dass die Verkäufe, die jetzt nicht getätigt werden können, nicht nachgeholt werden, sondern einfach wegfallen.

Deutschlands Netze im Test

Wenig überraschend landet die Telekom beim neusten Netztest der Zeitschrift „Connect“ wieder auf dem ersten Platz. Dahinter auf Platz 2 befindet sich Vodafone und auch Telefonica (O2 und E-Plus) konnten sich im vergleich zum letzten mal deutlich verbessern.

Apples Weggang von Twitter

Apple ist jetzt nicht unbedingt für das schalten von Werbung bekannt, auf Twitter war man allerdings sehr aktiv, was Anzeigen anging. Berichte zeigen, dass Apple für ca. 4% aller Werbeumsätze bei Twitter verantwortlich war. Nicht verwunderlich also, dass dies Elon Musk so gar nicht gefällt und er Apple nun vorwirft, gegen freie Meinungsäußerung zu sein.

Was sonst noch wichtig war

Das war es mal wieder für heute. Euch noch einen angenehmen Mittwoch und bis zum nächsten mal!

