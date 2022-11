Home iCloud / Services Eure Lieblingsmusik 2022: Apple Music Replay ist da, mit neuen Einblicken

Apple Music bringt eure Lieblingssongs von 2022 an den Start: Der Replay ist seit wenigen Tagen für die Abonnenten verfügbar, dabei gibt es in diesem Jahr eine Neuerung.

Immer, wenn ein Jahr zu Ende geht, liefern die großen Streamingdienste einen musikalischen Überblick über die zurückliegenden 12 Monate. Spotify hat hier traditionell am meisten zu bieten und bereitet die persönlichen Hörvorlieben in einer multimedialen Präsentation gefällig auf, die deutlich mehr ist, als nur eine Playlist der meist gespielten Songs. In diesem Jahr hat auch Apple Music erstmals ein wenig mehr als nur die bloßen Titel anzubieten.

Mit „Highlight Reel“ kommt im Replay 2022 ein etwas ähnlicher Überblick. Diese zeigt ausgewählte Stories und Details zu eurer Lieblingsmusik, während diese im Hintergrund gespielt wird.

Wer nach unten scrollt, erhält weitere Einblicke in seine Top-Songs- und Alben von 2022. Allerdings: Diese Highlight-Übersicht, immerhin ein erster Schritt, der den Replay näher an Spotify Wrapped bringt, gibt es nur im Browser, hier immerhin mobil optimiert.

Dennoch: Da Apple Music nur von den wenigsten Nutzern im Browser genutzt wird, dürfte die Neuerung weitgehend untergehen.

So fügt ihr den Replay 2022 zu eurer Musik hinzu

Den Replay des aktuellen Jahres kann man, sobald er freigeschaltet ist, entweder über die Seite replay.music-apple.com oder die Musik-App zu der eigenen Mediathek hinzufügen. Geht hierzu in den „Jetzt hören“-Tab und scrollt bis ganz nach unten, dort sollte der Replay 2022 angezeigt werden.

