Home Apps FiLMiC Pro: In Version 7 nur noch mit Abo

FiLMiC Pro: In Version 7 nur noch mit Abo

Seit Apple im Jahr 205 erstmals ausgewählten Entwicklern das Abo-Modell schmackhaft machte, stellen immer mehr App-Anbieter darauf um. Dies gilt nun auch für die App FiLMiC Pro.

FiLMiC Pro Version 7

Mit dem Update auf Version 7 führen die Entwickler neben diversen Verbesserung bereits bestehender Funktion auch zwei neue Features an:

Dedizierter Fokus-/Belichtungsmodus-Wahlschalter, der drei intuitive Fokus- und Belichtungsmodi umfasst.

Spezielles Audio-Quick-Action-Modell (QAM), das eine manuelle Audiosteuerung sowohl im Hoch- als auch im Querformat ermöglicht.

Doch das geht leider unter, Grund ist die Umstellung auf ein Abo-Modell, welches zur weiteren Benutzung fat schon ein Zwang ist. Wer seine erstellen Inhalte nicht nur in der App anschauen, sondern exportieren und in Instagram hochladen will, wird fortan monatlich oder jährlich zur Kasse gebeten. Dies gilt übrigens auch für Bestandskunden, die vielleicht aus Routine auf den „Update“-Button gedrückt haben.

Preise und Verfügbarkeit

Preislich legt man ordentlich zu: Das Abo kostet wöchentlich 3,49 Euro, was pro Monat satte 14 Euro sind. Auf Jahresbasis wird es etwas günstiger, dann werden nur noch 59,99 Euro fällig. Die Kaufversion betrug als „Lifetime-Lizenz“ ebenfalls 59,99 Euro, hinzu kamen noch diverse In-App-Käufe, die im Schnitt bei rund 15,00 Euro lagen.

FiLMiC Legacy

Wer als Bestandskunde nicht wechseln will, der kann sich FiLMiC Legacy laden. Das ist im Prinzip die Version 6, bekommt zukünftig aber keine weiteren Funktionsupdate. Lediglich bugfixes werden ausgeliefert. Das ist ein schwacher Trost, da unserer Meinung nach Bestandskunden regelrecht ins Abi-Modell gedrängt werden.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!