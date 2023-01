Home Daybreak Apple Fortnite wieder aufs iPhone? | Donald Trump wieder auf Facebook? | iPhone-Akkutausch wieder teurer? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Wird Fortnite 2023 in den3 App Store zurückkehren? Vielleicht nicht, doch vielleicht kommt das Spiel doch wieder auf das iPhone zurück, von dem Apple es vor Jahren verbannt hatte. – willkommen zur ersten Übersicht am Morgen im neuen Jahr!

Na, habt ihr euch alle ermutigende und ambitionierte Vorsätze fürs neue Jahr gefasst? Der Chef von Epic Games hat dies jedenfalls getan. Sein Vorsatz ist es, das Spiel Fortnite auf das iPhone zurückzubringen. 2023 werde das Game wieder auf Apples Smartphone spielbar sein, behauptete er auf Twitter, hier dazu mehr. Man muss den Optimismus des Mannes bewundern, doch noch ist es nicht so weit.

Darf Donald Trump auf Facebook zurück?

Eine kontroverse Entscheidung muss demnächst von Meta getroffen werden. Es gilt zu prüfen, ob die Konten auf Facebook und Instagram von Donald Trump wieder freigegeben werden sollen. Derzeit schaut sich ein Team die widerstreitenden Argumente an, hier dazu mehr.

Trump ist seit seinem Aufruf zum gewaltsamen Sturm auf das Kapitol auf vielen großen sozialen Netzwerken gesperrt gewesen, zuletzt wurde diese Sperre auf Twitter aufgehoben.

Apple hebt die Preise an

Der Tausch des Akkus im iPhone wird teurer. Apple zieht die Preise in Bälde an, dies gilt allerdings nur für die Modelle vor dem iPhone 14. Wer noch schnell den Akku tauschen will, ohne mehr zu bezahlen, kann das noch tun, hier dazu die Infos.

Was ist sonst noch wichtig gewesen?

Ab diesem Monat kostet die Girocard bei der DKB Geld. Bislang war die Karte, die viele noch als ED-Karte kennen, nur für Neukunden kostenpflichtig, doch ab 2023 zahlen alle Kunden 99 Cent im Monat, wenn sie die Karte behalten wollen.

Die DKB versucht seit geraumer Zeit, alle Kunden auf ihre Visa-Debitkarte umzustellen, diese hat aber Nachteile: Sie ist einerseits keine vollwertige Kreditkarte, was bei Mietwagenfirmen und Hotelbuchungen für Ärger sorgt, sie ist aber auch keine Girocard, was dazu führt, dass sie in Deutschland an vielen Kassen nicht funktioniert.

Wieso macht die DKB also diesen Schritt? Um Kosten zu sparen.

Neues Free-Streaming-Futter im Januar

Der neue Monat bringt wieder neue Inhalte im Streaming. Hier lest ihr, was ihr bei Amazons Gratis-Streamingdienst im Januar sehen könnt.

Apple Music lieferte kein Klassik-Abo

2022 sollte ein neuer Service für Fans klassischer Musik bei Apple Music starten – hatte Apple versprochen. Gehalten wurde das Versprechen nicht, sodass sich jetzt die Frage stellt:Kommt da noch was?

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den zweiten Arbeitstag des Jahres wünschen.

