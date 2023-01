Home iCloud / Services Verpasst: Apple Music erhielt 2022 kein Klassik-Abo

Apple stellte vor Jahren eine Erweiterung von Apple Music für klassische Musik in Aussicht. Dieses Zusatz-Abo sollte 2022 an den Start gehen. Doch das Jahr ging zu Ende und nichts wurde vorgestellt.

Apple verpasst immer wieder selbst gesteckte Ankündigungen und Zeitpläne. So hatte man etwa erklärt, innerhalb von zwei Jahren komplett von Intel-Prozessoren auf die Apple Silicon-Plattform umsteigen zu wollen, darauf geworden ist nichts. Auch ein weiteres selbst gestecktes Ziel hat man nicht eingehalten.

Apple hatte im Sommer vorletzten Jahres den Musikdienst für klassische Werke Primephonic übernommen und ihn wenige Monate später eingestellt, Apfelpage.de berichtete. Damals kündigte Apple an, noch 2022 einen eigenen Klassik-Streamingkatalog zu präsentieren.

Doch das Jahr nahm seinen Lauf, ohne dass der Dienst vorgestellt wurde. Immer wieder zeigten sich zwar Hinweise darauf, dass Apple an einem solchen Service arbeite, sie fanden sich etwa in Betas der Apple Music-App für Android und in Logfiles auf Apples Servern, wie wir in entsprechenden Meldungen berichtet hatten, doch vorgestellt wurde ein solche Dienst nie.

Wird Apple Music Classical im neuen Jahr noch präsentiert? Hat Apple die Pläne am Ende doch beerdigt? Denkbar wäre auch das. Dabei war stets unklar, ob Apple für die Klassikerweiterung zusätzlich abkassieren wollte oder sie kostenlos bereitstellen würde, wie etwa Apple Music Lossless.

Ist eine mögliche zahlende Zielgruppe Apple zu klein? Ist der Aufwand, den Zusatzdienst samt Katalog aufzubereiten und zu etablieren Apple zu groß? Das Unternehmen äußert sich erwartungsgemäß nicht auf entsprechende Nachfragen.

