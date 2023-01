Home iPhone Bei fast allen iPhones: Der Akkutausch wird teurer

Apple erhöht die Preise für den Tausch des Akkus bei vielen Modellen. Besonders auffällig ist die Preisanpassung bei den ältesten Modellen, die Apple noch mit Ersatzteilen versorgt. Allerdings haben Kunden noch Zeit, die Änderungen der Preise kommen mit einigem Vorlauf.

Es wird teurer bei Apple – schon wieder. Diesmal werden die Preise bei der Ersatzteilversorgung angepasst: Der Tausch des Akkus verteuert sich bei vielen Modellen. So fallen in Zukunft für den Tausch der Batterie bei allen Modellen vor dem iPhone 14 24 Euro mehr an. Der Preis für den Einbau einer neuen Batterie in ein iPhone ohne Home-Button ab dem iPhone X steigt der Preis für den Austausch von 75 auf 99 Euro. Hinzu kommen noch 12 Euro Versand, wenn das Gerät hierfür eingeschickt werden muss.

Die Preise steigen weltweit

Der Akkutausch bei Geräten mit Home-Button wird ebenfalls um 24 Euro teurer, so kostet der Einbau einer neuen Batterie im iPhone 7, iPhone 8 oder iPhone SE statt 55 Euro dann 79 Euro. Der Akkutausch in Eigenregie ist kaum eine Alternative, denn dieser wird von Apple nur für das iPhone 12 und iPhone 13 unterstützt und ist zudem umständlich und ebenfalls kostenintensiv.

Immerhin, die neuen Preise gelten nicht ab sofort. Apple kassiert erst ab dem 01. März mehr, bis dahin können Kunden ihre Batterien also noch zum alten Tarif wechseln lassen.

Die Preise werden weltweit angepasst, die gestiegenen Kosten werden also nicht nur im Euroraum fällig. Hintergrund könnten gestiegene Materialkosten sein, es ist allerdings auch eine Anpassung der Servicestrategie denkbar.

