Darf Donald Trump wieder zu Facebook und Instagram?

Bei Meta wird überprüft, ob die Sperre der Accounts von Donald Trump aufgehoben werden soll. Dessen Konten bei Facebook und auch Instagram sind gesperrt, seit er im Zuge der verlorenen Präsidentschaftswahl zu Gewalt aufrief. Im Anschluss kamen mehrere Menschen ums Leben.

Meta überlegt aktuell, die Konten von Ex-US-Präsident Donald Trump wieder freizuschalten. Der hatte den Zugriff auf seine Konten verloren, nachdem er nach der verlorenen Präsidentschaftswahl dazu aufgerufen hatte, das Kapitol zu stürmen. Bei den folgenden Unruhen wurden mehrere Menschen getötet.

Nach diesen Vorfällen reagierten die meisten sozialen Netzwerke und sperrten die Konten von Trump, so etwa Twitter. Dort wurde sein Account vor kurzem allerdings wieder freigegeben, ohne dass Trump tatsächlich seitdem wieder getwittert hätte.. Hintergrund dürfte sein, dass er sich h vertraglich an die Nutzung seines eigenen sozialen Netzwerks gebunden hatte.

Wird Donald Trump auf Facebook wieder freigeschaltet?

Nun überlegt offenbar Meta, ebenfalls die Konten von Trump wieder zu entsperren, wie die Financial Times berichtet. Geprüft und bestätigt werden muss dieser Schritt im Januar vom Oversight Board, einem Gremium, das über die Sperre und Freigabe von Accounts entscheiden kann.

Vorab wird allerdings wohl bereits erwogen, die gesperrten Konten auf Facebook und auch Instagram wieder freizugeben. Trump hatte nach der Sperrung auf Twitter mit der garantierten Freiheit der Rede in der US-Verfassung argumentiert, was vor US-Bundesgerichten allerdings nicht verfing. Nur staatliche Eingriffe fielen unter diesen besonderen Schutz durch die Verfassung, privatwirtschaftlich geführte Unternehmen können ihr Hausrecht in beliebiger Weise ausüben, urteilten damals die Richter.

