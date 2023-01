Home Featured Epic-CEO zuversichtlich: Fortnite kommt 2023 zurück aufs iPhone

2023 werde das Jahr, in dem Fortnite zurück auf das iPhone kommen soll, ist Epic Games überzeugt. Drei Jahre nach dem Rauswurf aus dem App Store gibt es tatsächlich eine gewisse Chance, dass Apple-Nutzer das Spiel wieder ohne größere Umwege auf ihrem iPhone spielen. Allerdings verbreitet Games-CEO Tim Sweeney hier auch ein wenig Zweckoptimismus.

Im neuen Jahr kommt Fortnite wieder auf das iPhone, mit dieser Ankündigung begrüßte der Chef von Epic Games Tim Sweeney das Jahr 2023 auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Fortnite ist nun schon im dritten Jahr nicht im App Store von Apple vertreten.

Next year on iOS!

Der iPhone-Konzern hatte das Spiel aus seinem Softwarekaufhaus geworfen, nachdem Epic Games eine alternative Zahlungsmethode in Fortnite implementiert hatte, die Apples Anspruch auf 30% Provision umging. Die Folge waren Gerichtsprozesse, in denen Epic zunächst wenig erfolgreich war. Damals war es noch kaum denkbar, dass Epic sich je gegen diese Vorgabe Apples werde behaupten können, knapp drei Jahre später sieht die Welt etwas anders aus.

Trotz Bewegung: Rückkehr von Fortnite noch nicht ausgemacht

Weltweit wächst der Druck auf Apple, das eigene Geschäftsmodell zu ändern. Unter iOS gibt es nach wie vor nur den Weg über den App Store auf iPhone und iPad. Apple wird auf diese Weise zum Torwächter und hat nicht nur die inhaltliche Kontrolle, sondern auch wirtschaftlich alle Fäden in der Hand, was es dem Konzern erlaubt, seine Provision nach wie vor einzustreichen. Regulierungsbehörden weltweit sehen dies mit Unbehagen, erste Konflikte, die zu Sonderregelungen führten, wurden bereits ausgetragen.

Die EU hat nun mit dem Digital Markets Act sogar eine Grundlage geschaffen, die die Öffnung des App Stores erzwingen könnte. Apple solll sich aktuell bereits darauf vorbereiten, Sideloading am iPhone zuzulassen, also die Möglichkeit zu schaffen, Apps am App Store vorbei auf das iPhone zu laden, Apfelpage.de berichtete. Das wäre etwa ein Weg, auf dem Fortnite auf das iPhone kommen könnte.

Diese Änderung soll im Herbst mit iOS 17 kommen, allerdings sind noch viele Fragen offen. So sieht es aktuell danach aus, als würde diese Änderung zunächst nur in der EU kommen. Ob und wann sie auch weltweit umgesetzt wird, ist noch völlig offen. Auch ist nicht klar, ob Apple nicht versuchen wird, auch auf Downloads von außerhalb des App Stores noch Provision zu erhalten.

