Fortnite könnte im Oktober aufs iPhone zurückkehren

Fortnite kommt wohl in einigen Monaten wieder auf das iPhone zurück: Allerdings wird der Titel über einen Umweg wieder spielbar sein. Zudem wird der Nutzer Fortnite wohl im Browser spielen müssen und wohl auch zusätzliche Kosten zu erwarten haben.

Während der Prozess zischen Apple und Epic in dieser Woche angelaufen und inzwischen zu einem regelmäßigen Thema in unserer Berichterstattung geworden ist, deutet sich tatsächlich eine Rückkehr von Fortnite auf das iPhone an – jedoch wohl nicht in den App Store. Ob und wann es hier eine Lösung geben könnte, steht noch vollkommen in den Sternen.

Allerdings wird Fortnite wohl in den Katalog unterstützter Titel von GeForce NOW aufgenommen werden. Dabei handelt es sich un einen Cloud-Gamingdienst des Grafikkartenherstellers NVIDIA, der im November 2020 an den Start gegangen war.

Fortnite am iPhone vorerst nur in Safari

Apple untersagt allerdings Cloud-Gamingdienste in seinem App Store, daher hat NVIDIA einen Umweg beschritten und bietet GeForce NOW ausschließlich im Browser an.

Schon vor einigen Monaten hatte es erste Spekulationen darüber gegeben, ob Fortnite möglicherweise vor einem Start in GeForce NOW stehen könnte, Apfelpage.de berichtete.

Wie der Anbieter nun gegenüber Medien erklärte, werde der Titel eventuell im Oktober in das Angebot von GeForce NOW aufgenommen, das dem Nutzer allerdings zusätzliche monatliche Kosten verursacht. Die Gebühren sind allerdings mit fünf Dollar pro Monat überschaubar. Derzeit wird offenbar eine Implementierung von Fortnite in GeForce NOW in einer frühen Beta vorbereitet. Ob der Start im Herbst tatsächlich planmäßig erfolgt, wird abzuwarten sein.

