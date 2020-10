Fortnite bleibt draußen | Mac im Home-Office weiter gefragt | bei wem ist die kostenlose Apple TV+-Aboverlängerung schon eingetroffen? – Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Apfelpage.de-Leser. Apple TV+ soll für einige Nutzer der ersten Stunde noch bis ins nächste Jahr kostenlos bleiben, doch die Konten der Nutzer werden offenbar nur schrittweise auf das verlängerte Abo umgestellt. In der Redaktion können wir noch kein verlängertes Abo bei den Accounts mit einem kostenlosen Probe-Jahr beobachten. Zeit für ein Stimmungsbild: Bei wem wurde das Abo bereits bis Februar 2021 verlängert? Mit dieser kurzen Frage zum Einstieg vorweg, kommen wir jetzt zu den wichtigsten Entwicklungen vom Wochenende. Kommt gut in die neue Woche.

Fortnite darf nicht in den App Store zurückkehren, Epic Games ist auch in seinem letzten laufenden Verfahren mit einer entsprechenden Forderung vor Gericht gescheitert. Was bleibt, ist das Hauptverfahren im Mai 2021. bis dahin können Apple-Kunden kein Fortnite mehr auf ihren Geräten spielen, zumindest nicht gemeinsam mit den übrigen Spielern auf anderen Plattformen.

Wie die Gerichte nächstes Jahr entscheiden werden, bleibt abzuwarten.

Der Mac legt weiter zu

Ausgesprochen gut lief es für die Mac-Verkäufe im letzten Quartal. Diese konnten um rund 13% zulegen. Grund für das starke Wachstum ist der anhaltende Trend zur Arbeit im Home-Office, hier gibt’s die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Twitter versucht alles, um vor beziehungsweise während der US-Wahlen nicht von Politikern und politischen Kampagnenmanagern des einen oder anderen Lagers instrumentalisiert zu werden. So sollen Tweets von twitternden Politikern, die eine vorzeitige Verkündung eines Wahlsiegs beinhalten, mit einem entsprechenden Verweis auf Twitters Wahl-Infoseite versehen werden. Tweets, die offensichtliche Falschmeldungen darstellen, sollen nur nach Anzeige eines entsprechenden Hinweises angezeigt werden können. Diese sollen auch nicht mehr geliket oder geteilt werden können und werden von Twitters Empfehlungsalgorithmen nicht mehr berücksichtigt. Dies betrifft alle politischen Twitter-Accounts mit mehr als 100.000 Followern.

Die Sorge Twitters und Facebooks, im Wahlkampf zur manipulativen Meinungsverschiebung herangezogen zu werden, ist berechtigt. Ob die getroffenen Gegenmaßnahmen wirken, wird sich noch zeigen müssen.

Die SPD will weiter ein Recht auf Home-Office durchsetzen.

Ein erster Gesetzentwurf des SPD-geführten Bundesarbeitsministeriums sah ein Recht auf Home-Office an insgesamt 24 Tagen im Jahr vor. Der Vorstoß starb allerdings einen raschen Tod, da er von einigen als mutlos, von anderen Parteien als überregulatorischer Eingriff gewertet wurde. Die SPD-Bundestagsfraktion möchte das Thema aber weiter verfolgen und bereitet neue Pläne für eine gesetzliche Umsetzung vor. Corona werde die Menschen auch in den nächsten Monaten wieder vermehrt von daheim arbeiten lassen, ein Anspruch auf Home-Office könne eine wichtige Entlastung für Beschäftigte darstellen.

Kaum zu glauben, am neuen Hauptstadtflughafen sieht es zumindest in mancher Hinsicht erschreckend gut aus.

Wer hätte das gedacht? Der neue Hauptstadtflughafen BER (Berlin-Brandenburg) nimmt tatsächlich Ende des Monats die Arbeit auf. Und auch wenn die ausgiebigen Testläufe der letzten Wochen noch jede Menge Luft nach oben gelassen haben, was die Effizienz der Abläufe angeht – es ist entmutigend, wenn sich das zukünftige Schalterpersonal in einigen Teilen der Anlage selbst nicht zurechtfindet – in einer Hinsicht ist wohl kein neues Ungemach zu erwarten: Ein Ortstermin der Kollegen von Teltarif zeigt, der Mobilfunkempfang dürfte Kunden nicht verärgern. 4G ist überall stabil verfügbar, ein freies WLAN mit zumindest derzeit noch annehmbaren Geschwindigkeiten gibt es auch. Ob das dann im Regelbetrieb immer noch annehmbar schnell bleibt, muss sich noch zeigen.

Disney-Fans bei Apple Music freuen sich.

In einer neuen Sammlung auf Apple Music können Nutzer jetzt jede Menge Songs und Soundtracks aus dem Disney-, Star Wars- und Marvel-Universum hören. Die Meldung stieß am Wochenende auf einigen Zuspruch, weshalb wir sie hier noch einmal kurz erwähnen.

Kommt gut in die Woche.

-----

