Für Disney-Fans: 30 Playlists und Radiosender mit Soundtracks von Star Wars, Marvel und Co. auf Apple Music

Disney-Fans kommen ab jetzt auch bei Apple Music auf ihre Kosten: In einer neuen Kollektion finden sich massenweise Soundtracks aus allen Ecken des Disney-Katalogs von Star Wars bis Marvel. Die Inhalte sind in Playlisten und Radiostationen sortiert. Auch soll ein neues Special mit populären Tracks aus dem Disney-Katalog auf Apple Music Hits ausgestrahlt werden.

Kunden von Apple Music mit einer Vorliebe für Disney-Filme- und Serien können jetzt tief in die musikalische Begleitung der diversen Produktionen eintauchen: Disney hat eine umfangreiche Musiksammlung aus seinem Katalog in Apple Music veröffentlicht. In der Kollektion findet ihr über 30 Playlisten und Radiostationen mit Soundtracks aus den verschiedensten Serien.

Verfügbar sind etwa Soundtracks aus Produktionen von Marvel, Pixar und eben Disney. Titel wie Mickey Mouse und Winnie-the-Pooh, sowie Klassikern wie Frozen. Auch Star Wars-Soundtracks sind in der Liste enthalten.

Strukturiert in Playlists und Radiostationen

Daneben sind auch Klänge modernerer Produktionen wie The Mandalorian in dem Index enthalten. Neben den gelisteten Disney-Radiostationen soll es auch ein Disney Hits Special geben, das auf dem neuen Radiosender Apple Music Hits läuft.

Die Inhalte werden laut Disney kontinuierlich aktualisiert. Die neue Sammlung auf Apple Music startet, nachdem früher in der Woche zahlreiche Disney-Filme im iTunes Store in 4K verfügbar gemacht wurden – allerdings zunächst nur in den USA und Kanada.

