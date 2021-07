Home Daybreak Apple Flutkatastrophe: Apple spendet Geld, Vodafone spendet Datenvolumen | iPhone 13 mit Always-On-Display – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das iPhone 13 soll ein durch und durch neues Display bekommen – nun, eigentlich ist es gar nicht ganz so neu. Denn ein 120 Hz-Display, das ist unter Android schon ein alter Hut und so ähnlich sieht es auch mit dem Always-On-Display aus. Außerdem: Tim Cook erklärt die Solidarität Apples mit den Opfern der Flutkatastrophe in Deutschland und bei unseren Nachbarn. Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple wird das iPhone 13 wohl mit einem Display ausstatten, das einige Verbesserungen mit sich bringt. Ein 120 Hz-fähiges Panels soll es bekommen, das neue Modell, wir hatten bereits verschiedentlich darüber berichtet. Und auch ein Always-On-Display könnte Apple dem iPhone 13 spendieren. Allerdings gibt es auch wieder eine Einschränkung: Wohl nur die iPhone 13 Pro-Modelle werden diese Neuerungen erhalten, mehr dazu hier.

Apple spendet für Flutopfer in Deutschland

Apple zeigte sich in der Vergangenheit immer wieder sozial engagiert, wenn Menschen in aller Welt von schwerwiegenden Krisen und Katastrophen heimgesucht wurden, das war etwa bei den verheerenden Waldbränden in den USA oder auch dem brutalen Kältechaos in Texas der Fall, der weite Teile des Bundesstaates Anfang des Jahres für Wochen vom Strom abgeschnitten hatte.

So ist es auch nun wieder: Nachdem starke Niederschläge in weiten Teilen Süd- und Westdeutschlands sowie Belgien und den Niederlanden für Überflutungen und in der Folge schwere Zerstörungen gesorgt und zahlreiche Opfer gefordert hatte, kündigte Tim Cook an, dass Apple Hilfe leisten werde, mehr dazu hier.

Eine neue Ladestation für bis zu drei Geräte startet in den USA

Mophie hat ein neues Zubehör angekündigt: Es lädt die AirPods / AirPods Pro, das iPhone und die Apple Watch – alle gleichzeitig – und kommt mit MagSafe, allerdings bis jetzt zumindest noch nicht bei uns, mehr dazu hier.

Vodafone hilft: 100 GB für Hochwassergeschädigte

Noch einmal ist die Flutkatastrophe Thema an diesem Morgen: Der Mobilfunker Vodafone hat mit einer handfesten Hilfemaßnahme Kunden unter die Arme gegriffen, die in von der Flut betroffenen Gebieten wohnen. Wie Unternehmenssprecher erklärten, werden Kunden, die in betroffenen Bereichen wohnen, 100 GB zusätzliches Datenvolumen für die mobile Internetnutzung erhalten. Diese Buchung erfolgt der Stellungnahme nach automatisch, der Kunde muss nichts weiter dafür tun, er erhält aber in diesem Fall eine entsprechende SMS.

Wie genau das Unternehmen den von der Katastrophe betroffenen Bereich definiert, ist nicht ganz klar. Habt ihr bereits eine solche SMS erhalten?

Unterdessen gehen die Arbeiten zur Wiederherstellung des Netzbetriebs weiter. Telekom, Vodafone und Telefonica haben übereinstimmend über schwere Schäden an der Infrastruktur berichtet. Fest- und Mobilfunknetz sind teils noch immer gestört, insbesondere die Reparaturen der Festnetzanbindung kann sich in einigen Regionen über Wochen ziehen.

Wir wünschen euch dennoch einen möglichst entspannten Montag.

-----

