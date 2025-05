Home Featured Faltbares iPhone: Neue Details zu Display und Kamera, kein Face ID?

Apples Pläne für ein faltbares iPhone nehmen mehr und mehr Form an: Ein Marktstart 2026 ist inzwischen durchaus denkbar. Interessante Ausblicke gibt es nun zu Spezifikationen wie Kamera und Display – und eine Überraschung.

Ein neuer Leak aus Apples Zulieferkette bringt frische Informationen zum kommenden faltbaren iPhone, das voraussichtlich Ende 2026 auf den Markt kommen soll. Wie der bekannte chinesische Leaker Digital Chat Station auf Weibo berichtet, soll das Gerät mit zwei hochmodernen Displays und einem seitlich angebrachten Touch ID-Sensor ausgestattet sein.

Laut dem Leak wird das faltbare iPhone im Buchformat erscheinen. Das innere Display soll ein Seitenverhältnis von 14,1:1 haben und mit einer unter dem Bildschirm verbauten Kamera ausgestattet sein. Das äußere Display (14,6:1) verfügt hingegen über eine klassische Punch-Hole-Kamera. Die Integration von Face ID ist demnach nicht vorgesehen – offenbar zugunsten des platzsparenderen Touch ID-Sensors im seitlichen Rahmen.

Technische Details aktueller Prototypen

Der geleakte Prototyp sei etwas kompakter als frühere Testmodelle, soll aber dieselbe Auflösung und das identische Seitenverhältnis bieten. Ergänzend meldet auch der südkoreanische Blog yeux1122, dass Apple beim äußeren Display auf eine Lochkamera setzt – ein Design, das stark an Geräte wie das Pixel Fold von Google erinnert.

Laut Insidern wird das Gerät über ein 7,8-Zoll großes, knickfreies Innendisplay und ein 5,5-Zoll-Außendisplay verfügen. Die Kameraausstattung umfasst eine Dual-Kamera auf der Rückseite sowie Frontkameras für Selfies und Videoanrufe – nutzbar sowohl im aufgeklappten als auch im geschlossenen Zustand.

Produktion ab Ende 2026 – Preis deutlich über 2.000 US-Dollar

Branchenanalyst Ming-Chi Kuo stützt in seinen Einschätzungen viele der technischen Spezifikationen und betont, dass Apple durch den Verzicht auf Face ID wertvollen Platz im Gehäuse einspart – etwa für zusätzliche Akkukapazität oder Kameraelemente. Der Touch ID-Sensor im Power-Button sei ein bewusst platzsparender Kompromiss.

Die finalen Hardware-Spezifikationen sollen laut Kuo noch im Laufe des zweiten Quartals 2025 (April bis Juni) festgelegt werden. Der Analyst Jeff Pu berichtet jedoch, dass das Gerät bereits in die Phase der New Product Introduction (NPI) bei Foxconn eingetreten ist – ein entscheidender Meilenstein in Apples Entwicklungsprozess.

Die Massenproduktion ist laut aktuellen Informationen für das vierte Quartal 2026 geplant. Der Marktstart könnte demnach Ende 2026 erfolgen. Preislich soll das faltbare iPhone in der Region von 2.000 bis 2.300 US-Dollar liegen – und damit klar im Premiumsegment angesiedelt sein.

