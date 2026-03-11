Faltbares iPhone: Erst ein Fold, dann ein Flip?

In einem halben Jahr erwarten wir Apples erstes faltbares iPhone. Über den Formfaktor und die Spezifikationen wird bereits heftig spekuliert. Ein Leaker gibt nun an, dass Apple ursprünglich ganz andere Pläne hatte.

Sieht man sich die aktuelle Gerüchtelage um das iPhone Fold an, zeichnet sich ein deutliches Bild ab. Das Gerät wird es in schwarz und weiß geben, es kostet mehr als 2.000 US-Dollar – und lässt sich wohl im Stile eines Reisepasses zu einem Tablet auffalten. Das war jedoch nicht von Anfang an Apples Plan.

Leaker verrät: iPhone Flip sollte zuerst kommen

Das gibt der Leaker Instant Digital auf der chinesischen Social Media-Plattform Weibo an. Demnach plante Apple zuerst einen Formfaktor nach Vorbild des Samsung Galaxy Flip, entschied sich dann aber für ein klassisches Fold. Bis auf die Tatsache, dass sich ein Flip praktisch in der Hosentasche verstauen lässt, sahen Apple-Mitarbeiter dem Leaker nach keine entscheidenden Vorteile in einem iPhone Flip.

Aus diesem Grund fokussiert sich der iPhone-Konzern zuerst auf ein Fold, Ende 2026 soll es auf den Markt kommen. Für Fans eines iPhone Flip ist das aber kein schlechtes Zeichen. In letzter Zeit sind Berichte über eine Testphase eines solchen Geräts aufgekommen, nach dem Release des Fold könnte die Entwicklung des Flip oberste Priorität bei Apple haben.

iPhone Flip oder iPhone Fold – Welcher Formfaktor ist für euch interessanter? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.