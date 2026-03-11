Apple TV kündigt Doku „Twisted Yoga“ für den 13. März 2026 an

Apple TV hat auch richtig spannende Dokumentationen im Angebot, kommenden Freitag gibt es im Bereich True Crime einen spannenden Neuzugang. Dabei geht es um die Welt der Yoginis, wie schnell das zum Kult werden kann und Frauen zu Opfern werden.

Doku „Twisted Yoga“ angekündigt

Die Dokumentation „Twisted Yoga“ begleitet eine Gruppe junger Yoga-Schüler aus verschiedenen Ländern, die auf der Suche nach Sinn, Spiritualität und innerer Ruhe zu einer internationalen Yoga-Bewegung stoßen. Im Zentrum steht der rumänische Guru Gregorian Bivolaru, der ein Netzwerk von Yoga-Schulen aufgebaut hat und dort auch tantrische Rituale praktizieren lässt. Was für viele zunächst wie eine spirituelle Reise beginnt, wirft mit der Zeit jedoch immer mehr Fragen auf. Einige Teilnehmerinnen vermuten, Teil eines Kults geworden zu sein, und beginnen, die Hintergründe der Bewegung zu recherchieren. Dabei stoßen sie auf eine Reihe schwerer Vorwürfe gegen Bivolaru. So soll er ausgewählte Schülerinnen regelmäßig zu privaten „Einweihungen“ in seine Pariser Wohnung eingeladen haben, inklusive eindeutiger sexueller Avancen.

In Frankreich steht der Yoga-Lehrer inzwischen unter anderem wegen Menschenhandels, Entführung und Vergewaltigung vor Gericht. Bivolaru weist die Anschuldigungen zurück, während mehrere Frauen mittlerweile mit den französischen Behörden zusammenarbeiten, um die Vorwürfe aufzuklären. Die Doku befasst sich mit den Vorwürfen und beleuchtet die Hintergründe um diese Art der kommerziellen Nutzung von Yoga. Der Trailer ist durchaus interessant:

„Twisted Yoga — Official Trailer | Apple TV"



Die Dokumentation besteht aus drei Teilen und wird ab dem kommenden Freitag, passenderweise der 13., exklusiv auf Apple TV ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.