Facebook stoppt die Arbeiten an seiner Smartwatch zugunsten seines Metaverse

Die Apple Watch zählt immer noch zu den beliebtesten Smartwatches auf dem gesamten Markt, wenngleich die Konkurrenz stark aufgeholt hat. Vor allem Garmin konnte hier zulegen. Von Facebook hingegen muss Apple erst einmal nichts befürchten.

Facebook legt die Arbeiten seiner Smartwatch auf Eis

Apple hat den Markt der Wearables mit seiner Apple Watch überhaupt erst so richtig in Schwung gebracht, wenngleich sie die ursprünglichen Hoffnungen nicht gänzlich erfüllt haben. Wohl deshalb hat Facebook erst vor rund zwei Jahren mit der Entwicklung einer eigenen Smartwatch begonnen, Apfelpage berichtete. Nun hat das soziale Netzwerk die Entwicklungsarbeiten daran gestoppt, dies berichtet das US-Magazin Bloomberg.

Dual-Kamera sollte den Unterschied machen

Die Uhr von Facebook sollte mit GPS, einer Spotify-Integration, Wi-Fi und zwei Kameras ausgestattet sein. Alleine die beiden Kameras sollen ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zur Apple Watch sein. Eine soll unter dem Bildschirm sitzen, die andere am Gehäuse. Den Quellen von Bloomberg zufolge überlegte Facebook, die beiden Kameras in das Metaverse zu integrieren. Doch das sorgte für diverse Probleme, so wurde die Steuerung über das Handgelenk beeinträchtigt.

Ob die Facebook-Watch erfolgreich wird, steht indes auf einem anderen Blatt. Denn es gibt beispielsweise keinen eigenen App-Store. Kunden bräuchten ihr Facebook-Konto, um Apps wie WhatsApp und Co über die Plattform von Facebook auf der Smartwatch zu realisieren. Das belastet den Akku sowie die Datenverbindung des verbundenen Smartphones

Metaverse ist der Grund

Grund für den Stopp sollen die Arbeiten an dem eigenen Metaverse sowie der eigenen Hardware sein. Diese verschlingt viel Geld, allein für die Namensrechte musste Facebook tief in die Tasche greifen, Apfelpage berichtete. Ob und wann Facebook die Arbeiten an der Smartwatch wieder aufnehmen wird, ist indes unklar.

