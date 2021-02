Home Gerüchte Soll die Apple Watch angreifen: Fitness-Uhr von Facebook mit Mobilfunk angeblich 2022

Facebook möchte offenbar eine eigene Smartwatch herausbringen. Sie soll günstig und mit vielseitigen Funktionen ausgestattet werden. So würde sie zu einem direkten Herausforderer der Apple Watch, die allerdings aktuell ein schwerer Gegner ist.

Facebook arbeitet ebenfalls an einer eigenen Smartwatch. Der Branchendienst The Information berichtet, dass eine Uhr des Zuckerberg-Imperiums in der Entwicklung sei, mit der Facebook plane, die Apple Watch (Affiliate-Link) anzugreifen.

Mit der Facebook-Uhr werden Nutzer Nachrichten via Facebook Messenger und WhatsApp verschicken und empfangen können, heißt es. Interessantes Detail: Die Watch soll über eine Mobilfunkschnittstelle verfügen, sodass sie nicht auf ein verbundenes Smartphone angewiesen ist, eine im niedrigpreisigen Segment eher ungewöhnliche Funktion.

Marktstart der Facebook-Uhr angeblich nächstes Jahr

Weiter sollen auf der Uhr Fitness-Apps laufen, mit denen der Träger mit seinen Freunden gemeinsam trainieren kann, verschiedene Sportgerätehersteller wie Peloton sollen angebunden werden.

All das gibt es dem Vernehmen nach für vergleichsweise wenig Geld, die Facebook-Uhr soll für nicht wenig mehr als den Selbstkostenpreis abgegeben werden, zweifellos als Versuch Facebooks, die Uhr am Markt konkurrenzfähig zu machen. Die Apple Watch dominiert aber nach wie vor den Wearables-Markt, inzwischen tragen geschätzt rund 100 Millionen Menschen weltweit eine Apple Watch, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Eine erste Version der Facebook-Uhr soll kommendes Jahr erscheinen, eine weitere Version dann bis 2023 folgen. Allerdings besteht laut den Quellen bei The Information auch noch immer eine Möglichkeit, dass das ganze Projekt gestrichen wird.

