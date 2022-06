Home iCloud / Services Mit „Sugar“ kommt eine neue Serie auf Apple TV+

Serien sind für die Streamingservices von entscheidender Bedeutung, binden sie doch die Kunden über die jeweilige Staffel an den Dienst. Und wer ein Serienfan ist, scheint bei Apple TV+ immer heimischer zu werden. Nachdem es im Frühling Schlag auf Schlag ging, war es zwischenzeitlich etwas ruhiger. Nun kündigt das Unternehmen eine neue Serie an.

„Sugar“ kommt als zehnteilige Serie

Cupertino kündigte mittels Pressemitteilung für seinen Streamingservice mit „Sugar“ eine neue Serie an, mit weitreichenden Details hält man sich jedoch zurück. Aktuell ist nur bekannt, dass die Serie zehn Folgen umfassen soll und das die Hauptrolle mit Colin Farrell besetzt wird. Er fungiert gleichzeitig auch als einer der ausführenden Produzenten. Die neue Serie stammt aus den Apple Studios und wird von der Oscar-Nominierten Fernando Meirelles („City of God“, „Constant Gardner“, „Two Popes“) geleitet, der auch als ausführender Produzent fungieren wird. Außerdem fungieren die Academy- und Emmy Award-Nominierten Simon Kinberg („X-Men“-Filme, „Deadpool“-Filme, „The Martian“), Audrey Chon („Invasion“, „The Twilight Zone“) und Scott Greenberg („The Guilty“) als weitere Produzenten.

Ausstrahlungstermin ist unbekannt

Wie bereits erwähnt, hält sich Apple mit Details zurück. Zunächst einmal ist nichts Konkretes über den Plot bekannt. Gleichzeitig gibt es noch keinen konkreten Ausstrahlungstermin. Dies legt nahe, dass die Serie noch abgedreht werden muss bzw. sich in der Produktion befindet. Müssten wir raten, tippen wir einen Start frühestens Ende 2022.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

