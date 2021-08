Home Apps Facebook stärkt Verschlüsselung auch im Messenger

Facebook arbeitet auch auf seiner Hauptplattform daran, den Nutzern mehr Sicherheit anbieten zu können: Anlässlich der jüngsten Neuerung in WhatsApp wollen wir diese Entwicklung bei Facebook im Messenger und bei Instagram noch einmal aufgreifen.

Facebook möchte sein Image in Sachen Datenschutz und Sicherheit aufpolieren: Dazu hat man zuletzt nicht nur in verschiedenen Märkten teils riesige Anzeigen in großen Tageszeitungen und in den sozialen Medien geschaltet, auch die Funktionen werden nach und nach in dieser Richtung optimiert. Zuletzt berichteten wir etwa über ein Feature, das es Nutzern erlaubt, Nachrichten noch bis zu drei Monate nach ihrem Versand auf WhatsApp zurückzurufen. Doch auch im Mutterportal ändert sich einiges.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für den Messenger kommt in Anrufen

Bereits früher diesen Monat hat Facebook eine interessante Ankündigung veröffentlicht: Nach den Nachrichten sollen auch die Anrufe im Facebook Messenger in Zukunft Ende-zu-Ende-verschlüsselt sein. Niemand, auch nicht Facebook, wird diese Gespräche dann noch mithören können.

Diese Sicherheitsebene ist bei WhatsApp schon Standard, das für Anrufe und Nachrichten die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Signal nutzt. Facebook erklärte, nachdem zuletzt rund 150 Millionen Audio- und Videoanrufe täglich im Facebook Messenger getätigt werden, wolle man diesen Kommunikationsweg nun noch vertrauenswürdiger machen. Allerdings wird die neue Sicherheit erst nach und nach für einige Nutzer ausgerollt und wird erst perspektivisch allen Facebook-Nutzern zur Verfügung stehen.

Ende-zu-Ende-verschlüsselte Chats wollen auch auf Instagram eingeführt werden, hier wird es aber womöglich noch etwas länger dauern. Alle weiteren Details zu den geplanten Schritten lassen sich einem entsprechenden Blog-Post entnehmen.

