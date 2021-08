Mitarbeiterbefragung: Apple zahlt Männern mehr als Frauen

Apple bezahlt Männern offenbar mehr als Frauen: Eine gegen Widerstand von oben durchgeführte Befragung scheint zu zeigen, dass es eine Gehaltsungerechtigkeit im Unternehmen gibt. Apple äußert sich nicht konstruktiv zu den nun veröffentlichten Ergebnissen der Befragung.

Bei Apple scheinen Männer und Frauen unterschiedlich viel zu verdienen: Eine Befragung zeigt, dass sich das Einkommen von Männern und Frauen im Unternehmen signifikant unterscheidet. Den Ergebnissen der Befragung nach, verdienten männliche Angestellte im Schnitt 6,25% mehr als Frauen. Zudem werden offenbar weiße Beschäftigte besser als farbige Angestellte bezahlt.

An der Befragung haben rund 2.000 Beschäftigte teilgenommen. Deren Ergebnisse hatte Apple-Ingenieurin Cher Scarlett auf dem Kurznachrichtendienst Twitter vorgestellt und mit dem Magazin The Verge darüber gesprochen.

Honestly, without seeing the data team analyze the salaries, the most disturbing thing I noticed about this data is the disparity between the gender demographics between white and non-white respondents. Out of nearly 2,000 people… it's alarming. pic.twitter.com/idvfVhQDD3

