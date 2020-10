Home iPhone Extra-Bonus bei Foxconn und Co.: iPhone 12 womöglich das stärkste iPhone seit 2014

Das iPhone 12 wird im Verkauf das stärkste Modell seit dem iPhone 6 und iPhone 6 Plus von 2014, das vermuten Netzbetreiber in Taiwan auf Basis verschiedener Hinweise aus der Lieferkette. Zuvor waren die Vorbestellungen in Taiwan bereits überaus stark gestartet.

Apples iPhone 12 wird sich so stark verkaufen, wie kein Modell mehr, seit Apple das iPhone 6 und iPhone 6 Plus auf den Markt gebracht hat, das berichten aktuell asiatische Wirtschaftsmedien unter Berufung auf taiwanische Mobilfunkanbieter. Die weisen darauf hin, dass die großen Fertiger des iPhone 12 ihren Bonus für die Arbeiter erhöht haben. Das iPhone 12 wird maßgeblich von Foxconn gefertigt, wo bereits vor Wochen über ein verstärktes Personalaufwuchsprogramm berichtet wurde. Auch bei Pegatron soll man inzwischen an den Bändern höhere Löhne zahlen, um die benötigten Kontingente fertigen zu können.

Das stärkste iPhone seit sechs Jahren?

Apples iPhone 6 und iPhone 6 Plus war in der Tat ein ausgesprochenes Erfolgsmodell. Es profitierte davon, dass erstmals ein wirklich großes Modell auf den Markt kam, die 5,5 Zoll-Version war damals besonders in China und anderen asiatischen Märkten extrem gefragt. In zwei Quartalen nach dem Verkaufsstart hatte Apple 135,6 Millionen Einheiten dieses Modells verkauft.

In Taiwan war der Start der Vorbestellungen vor wenigen Tagen wie von uns berichtet tatsächlich ein voller Erfolg. Die im Vorfeld von den Mobiflunkbetreibern reservierten Kontingente des iPhone 12 waren nach weniger als einer Stunde ausverkauft.

