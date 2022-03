Home Gerüchte Externes Apple-Display schon seit Monaten fertig: könnte morgen als Preview gezeigt werden

Apple könnte morgen Abend ein neues externes Display zumindest ankündigen: Zuletzt waren die Gerüchte um einen neuen Monitor wieder lebhafter geworden. Dabei sind allerdings zwei mögliche Produkte ins Gespräch gebracht worden. Wäre ein neuer externer Monitor von Apple für euch ein interessantes Produkt und falls ja, welches der beiden möglichen Displays würdet ihr euch kaufen wollen?

Morgen Abend stellt Apple auf seinem ersten Event des Jahres einige neue Produkte vor: Gezeigt werden könnte auch ein neues Display, das zumindest schrieb der Redakteur Mark Gurman am Wochenende. Apple könnte einen externen Monitor zumindest im Rahmen einer Preview vorstellen, so Gurman in seinem wöchentlich erscheinenden Newsletter. In diesem Zusammenhang nennt er ein bemerkenswertes Detail.

Entwicklung von neuem Display schon seit Monaten abgeschlossen

Apple habe die Entwicklung eines externen Display schon vor Monaten beendet. Es sei schon lange geplant gewesen, dieses Produkt relativ bald nach dem Start des aktuellen MacBook Pro 2021 14 und 16 Zoll auf den Markt zu bringen. Dieses ist im Herbst 2021 vorgestellt worden.

Welches Display könnte Apple zeigen?

Offen bleibt jetzt, welcher Art das Display ist, das Apple vorstellen könnte. Im Gespräch sind hier aktuell zwei Produkte: Einerseits soll Apple an einem neuen Highend-Display mit UHD+-Auflösung arbeiten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Andererseits gehen Analysten davon aus, dass Apple ein eher preisgünstigeres 27 Zoll-Display noch im Laufe dieses Jahres vorstellen könnte, Apfelpage.de berichtete. Morgen dürften wir zumindest etwas schlauer sein.

Welche Art externes Display wäre für euch interessant? Lasst uns eure Meinung gern in den Kommentaren wissen.

