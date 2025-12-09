Eve System stellt das Eve Thermostat Gen. 5 vor – ab sofort verfügbar

Wir sind nun mitten in der Heizsaison angelangt, wobei es aktuell wieder etwas wärmer wird. Dennoch bieten smarte Heizkörperthermostate enorm viel Komfort. Eve System nutzt diesen Umstand und stellt nun die fünfte Version vor, die ein neues Design aufweist.

Neues Design für das Eve Thermo Gen. 5

Es deutete sich bereits vor einigen Wochen an, dass der Hersteller an einem neuen Thermostat werkelt. Dieses hat Eve Systems nun schnörkellos vorgestellt. Das Design entspricht dabei dem Leak und wirkt einfach moderner, frischer. Trotz kompakterer Größe sind Matter, Thread sowie ein kleines Display für die Darstellung des Temperaturwerts inkludiert. Die Steuerung wird über die App, HomeKit, mit Sprachsteuerung oder direkt am Display realisiert. In Kombination mit zusätzlichen Sensoren lassen sich Heizphasen zudem an geöffnete Fenster oder die tatsächliche Raumtemperatur anpassen. Für die Einbindung in das Smarthome wird eine Zentrale wie Apple TV oder HomePod benötigt. Dank Matter und Thread ist das neue Thermostat mit jeder aktuellen Smart-Home-Plattform kompatibel.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Thermostat pendelt sich mit 79,95 Euro auf dem gleichen Niveau wie sein Vorgänger ein. Dabei betont Eve Systems, dass keinerlei Daten erhoben und an den Hersteller gesendet werden. Die Steuerungsdaten werden verschlüsselt verarbeitet und lokal gespeichert. it dem neuen Eve Thermostat für Fußbodenheizungen erweitert der Hersteller sein Portfolio erstmals um eine Lösung für wassergeführte Systeme. Das Wandgerät soll im ersten Quartal 2026 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erscheinen. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 119,95 Euro. Auch dieses Modell unterstützt Matter und Thread und lässt sich zeitgesteuert, per App oder über Sprachassistenten steuern. Damit richtet sich Eve auch an Haushalte ohne klassische Heizkörper.

