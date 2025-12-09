09. Tag im 2025er Countdown: Dieses Mal „The Substance“ für 4,99 Euro mitnehmen

Demi Moore hat schon einige ikonische Rollen in Hollywood gespielt, in diesem Film hat sie sich selbst übertroffen. Ihre Performance war so gnadenlos, dass diverse Kinogänger vorzeitig aus der Vorstellung herausgehen mussten.

Elisabeth Sparkle (Demi Moore) ist eine Schauspielerin, die ihre besten Jahre bereits hinter sich hat. Nachdem sie von dem sexistischen Studioboss Harvey (Dennis Quaid) schließlich gefeuert wird, sie deshalb kein regelmäßiges Einkommen mehr hat und aufgrund ihres Alters nun auch keine anderen Rollen mehr bekommt, gerät sie in eine gefährliche Abwärtsspirale der Verzweiflung – bis zu jenem schicksalhaften Autounfall, der sie zu einer mysteriösen Firma führt, die ihr eine rätselhafte Substanz anbietet, die angeblich dafür sorgt, dass man sich vorübergehend in eine bessere Version seiner selbst verwandelt. Wird Elisabeth der Versuchung nachgeben? Die Regeln sind simpel und nicht verhandelbar. Nimmt sie die Spritze mit dem Wundermittel an, muss sie exakt eine Woche in ihrem „besseren“ Körper verbringen, gefolgt von einer Woche in ihrem eigentlichen Körper usw. usf.. Wird dieser Rhythmus gebrochen, drohen schlimme Konsequenzen… -> Hier geht es zum Angebot „THE SUBSTANCE | Offizieller Trailer DEUTSCH | Ab 19. September im Kino“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Anmerkung

