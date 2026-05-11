iOS 26.5 und Co. ebenfalls für alle Nutzer verfügbar

Apple hat heute Abend auch macOS 26.5 für alle Nutzer veröffentlicht. Neu sind die Möglichkeit für Werbung in Apple Karten und monatlich abgerechnete App Store-Abos auf jährlicher Basis. Ebenfalls wurden weitere neue Updates für Watch und Co. bereitgestellt.



Apple hat neben der finalen Version von iOS 26.5 und iPadOS 26.5 auch macOS 26.5 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Die Aktualisierung kann in den Systemeinstellungen unter Allgemein im Bereich Software-Update geladen und installiert werden. Ein Backup, etwa per Time Machine vor dem Update ist empfehlenswert.

Neu in macOS 26.5 ist die Möglichkeit für Apple, Werbeanzeigen in der Karten-App zu schalten, diese erscheinen wohl in den Suchergebnissen und auch in der Umkreissuche, sobald Apple erste Kunden aufnimmt. Auch wird die Möglichkeit für Jahres-Abos im App Store eingeführt, die monatlich abgerechnet werden.

Ferner sind allgemeine Verbesserungen von Sicherheit, Stabilität und Performance Teil des Updates.

Weitere Aktualisierungen ebenfalls verfügbar

Ferner hat apple heute Abend auch watchOS, tvOS, visionOS und die HomePod-Software in Version 26.5 für alle Nutzer zur Installation bereitgestellt.

Diese Aktualisierungen sorgen für die Umsetzung von Neuheiten aus iOS 26.5 und bringen ebenfalls allgemeine Performanceverbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich.