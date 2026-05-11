Apple hat gerade eben iOS 26.5 und iPadOS 26.5 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update kann jetzt direkt am iPhone und iPad heruntergeladen und installiert werden. Die Aktualisierung bringt eine Reihe an mehr oder weniger interessanten Neuerungen.



Apple hat heute Abend wie erwartet die finale Version von iOS 26.5 und iPadOS 26.5 für alle Nutzer veröffentlicht. Ihr könnt das Update damit ab sofort laden und installieren. Die Aktualisierung wiegt auf einem iPhone 17 Pro Max in der Redaktion 1,61 GB, sie kann bei anderen Nutzern und auf anderen Modellen andere Größen aufweisen.

Das ist neu in iOS 26.5

Apple hat die erwarteten Neuheiten und einige Verbesserungen in iOS 26.5 einfließen lassen, diese sind laut Begleitnotizen:

Ende-zu-Ende-verschlüsselte RCS-Nachrichten (Beta) sind in „Nachrichten“ bei unterstützten Netzbetreibern verfügbar und werden nach und nach eingeführt.

Das Hintergrundbild „Pride-Luminanz“, das ein Farbspektrum dynamisch bricht, kann geladen werden.

In Deutschland unterstützt etwa die Telekom Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei RCS, wie uns der Netzbetreiber auf Anfrage mitteilte. Weiterhin dürften die Verbesserungen für die Kompatibilität mit Smartwatches und Kopfhörern von Drittherstellern in der EU Teil des Updates sein, wie üblich gibt Apple hierzu keine Auskünfte, da man sich gegen diese erzwungene Öffnung des Ökosystems sperrt.