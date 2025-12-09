Programmhinweis: 6. Spieltag der Champions League – FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt live bei Prime Video

Wir gehen auf Mitte Dezember zu und im europäischen Fußball heißt dies, dass die Winterpause naht. Zumindest für die europäischen Wettbewerbe trifft dies zu. Als Schamkerl gibt es heute noch einmal ein richtig stimmungsvolles Spiel zu sehen, bei der die Katalanen noch eine Rechnung mit dem heutigen Gegner offen haben.

FC Barcelona sinnt auf Rache

Analog zu den Bayern ist der FC Barcelona Stammgast in der Champions League und zieht regelmäßig in die K.O.-Runde ein. In der Saison 2021/2022 stieg man jedoch nach der Gruppenphase der Champions League in die K.O.-Runde der Europa League ab. Dort traf man im Viertelfinale gegen die Frankfurter Eintracht und das Rückspiel im heimischen Camp Nou geriet zu einem Desaster für Katalanen – knapp 30.000 Fans verwandelten das Stadion in Barcelona in ein Heimspiel für Eintracht Frankfurt und sorgten dafür, dass man 3:2 gewann und ins Halbfinale einzog. Die Katalanen haben daraus gelernt und heute sind gerade einmal 2500 Gästefans zugelassen. Zugleich drohte der katalanische Klub seinen Dauerkartenbesitzern, wenn sie ihre Tickets an Frankfurter Fans weitergeben.

Wie dem auch sei, auch sportlich könnten die Vorzeichen nicht unterschiedlicher sein: Das Team von Hansi Flick grüßt von der Tabellenspitze von La Liga, während die Hessen in der heimischen Bundesliga gerade erst in Leipzig mit 6:0 verprügelt wurden. Zudem gab es in der Königsklasse bereits ähnlich hohe Niederlagen. Zudem spielen die Frankfurter gegen das Ausscheiden, man hat gerade einmal drei Punkte gesammelt, womit man auf dem 28. Platz in der Tabelle liegt. Ein Sieg ist Pflicht. Das gilt auch für den FC Barcelona, man steht mit sieben Punkten auf dem 18. Platz. Es dürfte also ein rassiges Spiel werden.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das verfügbare Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung dürfte um 20:00 Uhr beginnen.

-> AMAZON PRIME TESTEN

Wichtig zu wissen, Prime Video zeigt die Partien auch in diesem Jahr wieder in 4k, DAZN schafft gerade mal 1080p. Im Anschluss werden noch die Highlights der anderen Partien des heutigen Tages gezeigt. Der aktuelle Titelträger sind die Franzosen von PSG, die im Finale Inter Mailand in München deklassiert haben.