Nach drohendem Rauswurf: Amphetamine darf im Mac App Store bleiben

Apple wird die populäre Mac-App Amphetamine doch nicht aus dem Mac App Store verbannen. Dies hatte das Unternehmen kurz vor Jahresende 2020 angedroht. Der Grund: Der Name der App verstoße gegen die App Store-Regeln.

Apple wird die App namens Amphetamine nicht aus dem Mac App Store verbannen. Die Anwendung ist seit dem Jahr 2014 für den Mac verfügbar. Sie sorgt dafür, dass sich der Mac nicht mehr in den Ruhezustand verabschiedet.

Seither hatte Apple nie Bedenken in Bezug auf diese Anwendung angedeutet – bis Ende 2020. Da stand plötzlich eine Verbannung der App aus dem App Store im Raum.

Was war passiert?

Eigentlich nichts. Es hatte seitens des Entwicklers keine signifikanten Änderungen an der App oder deren Funktionalität in jüngster Zeit gegeben. Apple begründete die Androhung der Löschung aus dem Mac App Store mit einem Verstoß gegen den Abschnitt 1.4.3 der App Store-Regeln. Darin heißt es: Entwickler dürfen mit ihren Apps nicht zum Konsum von Alkohol und Zigaretten oder anderer Drogen oder verbotenen Substanzen einladen oder eine missbräuchliche Nutzung verherrlichen.

In Bezug auf Amphetamine gab es von Apple noch eine spezifische Erklärung für den Entwickler. Darin hieß es, dieser scheine mit dem Namen der App und deren Icon gegen diesen Teil der Richtlinie verstoßen zu haben. Am 02. Januar kam es daraufhin zu einer Aussprache mit Apple. In deren Verlauf konnte Entwickler William Gustafson offenbar hinreichend schlüssig darlegen, dass der Name seiner App lediglich metaphorisch zu sehen sei. Zwar ist die Verbannung nun vom Tisch, es zeigt sich aber erneut die inkonsequente Umsetzung der App Store-Richtlinien von Apple.

