iOS 26.3 Beta 2 und Co. für Entwickler verfügbar

Apple hat soeben iOS 26.3 und iPadOS 26.3 Beta 2 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Die neue Testfassung kann ab sofort geladen und installiert werden. Auch weitere neue Betas können nun von Entwicklern geladen werden.

Apple hat heute Abend iOS 26.3 und iPadOS 26.3 Beta 2 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Die neue Testversion kann direkt am iPhone oder iPad in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update geladen werden, sofern ihr am Public Beta-Programm angemeldet seid, dies ist kostenlos möglich. Sodann muss der Bezug von Betas eingeschaltet sein.

iOS 26.3 bringt unter anderem einen neuen und verbesserten Migrationsassistenten zur Übertragung persönlicher Daten wie Fotos, Nachrichten, Kalendereinträgen und Kontakten auf Android-Smartphones. Ferner werden neue Optionen zur Weiterleitung von Benachrichtigungen an Geräte von Drittherstellern in der EU eingeführt.

Auch weitere Betas erschienen

Ferner ist auch macOS 26.3 Beta 2 für die Entwickler verfügbar gemacht worden. Auch watchOS 26.3 Beta 2 sowie tvOS 26.3 und auch visionOS 26.3 Beta 2 können von Developers nun geladen und installiert werden.

Die finalen Versionen der kommenden Updates werden Ende des Monats für alle Nutzer erwartet.

Wie laufen die neuen Betas auf euren Geräten? Teilt gerne eure Eindrücke in den Kommentaren unter dem Artikel.