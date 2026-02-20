Smartphone-Markt in Europa: Das iPhone legte 2025 zu

Das Jahr 2025 war ein gutes für Apple, wenn es um iPhone-Verkäufe auf dem europäischen Markt geht. Die im Herbst vorgestellte iPhone 17-Reihe ist ein voller Erfolg, 2026 könnte der Markt an Momentum verlieren.

Das ist das Ergebnis einer Studie von Counterpoint Research. Demnach legt das iPhone im vierten Quartal 2025 um 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zu – was eindeutig auf die Stärke des iPhone 17-Reihe zurückzuführen ist. Insgesamt wuchs der Smartphone-Markt um zwei Prozent, Apple konnte seinen Martkanteil um diesen Wert steigern.

Jedes dritte europäische Smartphone ist ein iPhone

Lag Apples Marktanteil Ende 2024 noch bei 31 Prozent, sind es nach Ende des vierten Quartals 2025 ganze 33 Prozent. Damit kommt jedes dritte Smartphone, das in Europa verkauft wird, aus dem Hause Apple. Zulegen konnte auch Samsung, mit 29 Prozent liegen die Koreaner knapp hinter dem iPhone-Konzern auf Platz 2.

Prozentual am meisten gewinnen konnte Honor (+18 Prozent), während realme mit einem Minus von 21 Prozent einbrach. Beide Hersteller rangieren mit vier und drei Prozent Marktanteil abgeschlagen hinter dem Drittplatzierten Xiaomi (16 Prozent).

Hohe Speicherpreise könnten Trendwende bringen

2026 könnte sich der Wind aber drehen. Laut dem stellvertretendem Direktor Jan Stryjak zeichnen sich Schwierigkeiten ab: „Steigende Speicherpreise werden 2026 voraussichtlich einen deutlichen Abschwung verursachen. Besonders die günstigeren Preissegmente werden vor großen Herausforderungen stehen, im Vergleich zum Vorjahr werden die Auslieferungen in den nächsten Quartalen insgesamt deutlich zurückgehen.“