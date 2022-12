Home iCloud / Services „Emancipation“ mit Will Smith kann nun auf Apple TV+ gestreamt werden

„Emancipation“ mit Will Smith kann nun auf Apple TV+ gestreamt werden

Es ist Freitag, das Wochenende steht an und bei Apple TV+ gibt es neue Inhalte. Im Fokus steht dabei der neue Film mit Will Smith in der Hauptrolle, mit dem der iPhone-Konzern leise ein paar Oscar-Ambitionen hegt.

„Emancipation“ startet auf Apple TV+

Trotz aller Nebengeräusche hielt Apple TV+ an Will Smith fest, weil dieser nur dank seiner schauspielerischen Leistung überzeugt. Das soll Antoine Fuqua als Regisseur keinesfalls schmälern. Doch wer den Trailer anschaut, versteht unsere Einschätzung. Auf dem Weg in die Freiheit setzt der geflohene Sklave Peter (Will Smith) alles daran, seine skrupellosen Verfolger zu überlisten und den gefährlichen Sumpf von Louisiana zu bezwingen. Er entkommt der Sklaverei, indem er sich auf seinen Verstand, seine Intelligenz, seinen unerschütterlichen Glauben und seine tiefe Liebe zu seiner Familie verlässt. Im Norden will sich Peter der Unionsarmee anschließen. Inspiriert von den 1863 in der Zeitschrift Harper’s Weekly erschienenen Fotos von „Whipped Peter“, die während einer medizinischen Untersuchung in der Unionsarmee aufgenommen wurden. Ein Bild, bekannt als „Der ausgepeitschte Rücken“, das den nackten Rücken von Peter zeigt, der von den Peitschenhieben seiner Sklavenhalter verstümmelt wurde, trug letztlich dazu bei, den Widerstand der Öffentlichkeit gegen die Sklaverei zu verstärken.

Nachdem der Film in den USA in ausgewählten Kinos seit letztem Freitag gezeigt wurde, um bei den Oscars nominiert werden zu können, kann er ab heute auf Apple TV+ gestream werden.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

