9. Tag im 2022er Countdown bei iTunes: Heute „King Richard“ für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 9. Dezember 2022 um 18:04 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das neunte Türchen im Adventskalender darf geöffnet werden, was auch für den 2022er Countdown gilt. Heute gibt es mal etwas für das Herz mit Will Smith in der Hauptrolle.

Neunter Tag im 2022er Countdown

Mit OSCAR®-Preisträger Will Smith in der Rolle seines Lebens. KING RICHARD basiert auf der wahren Geschichte von Richard Williams (Will Smith), dem Vater der legendären Tennisspielerinnen Venus (Saniyya Sidney) und Serena Williams (Demi Singleton). Mit seinem unerschütterlichen Ehrgeiz, aber vor allem mit seiner grenzenlosen Liebe ebnet Richard seinen Töchtern den Weg an die Weltspitze im Tennis. Täglich muss er enorme Hindernisse überwinden, denn Compton, Kalifornien ist normalerweise nicht der Ort, der Tennis-Champions hervorbringt. So wehrt sich Richard tapfer gegen die Gangs, die den örtlichen Tennisplatz als ihr Revier beanspruchen und trainiert mit seinen Mädchen unermüdlich die Feinheiten eines Spiels. Denn er glaubt fest daran: Seine Töchter sind zu Großem bestimmt.

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal. Ihr solltet also nicht lange zögern.

