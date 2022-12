Home Smart Home Bosch teasert Smart Home Controller II an

Smart Home ist ein sehr vielfältiges Gebiet und nur wenige Anbieter können hier alles abdecken. Bosch Smart Home zählt definitiv dazu. Hier wird es demnächst eine neue Bridge geben und wir geben einen kurzen Überblick.

Bosch Smart Home Controller II

Das System von Bosch ist deshalb so vielfältig, weil die Steuerung von einer Bridge übernommen wird. Hier wird es zeitnahe ein Update geben, da Bosch das Produkt bereits auf seiner eigenen Webseite listet. Der Bosch Smart Home Controller II ist optisch moderner und greift die Designsprache der neuen Thermostate auf. Als Funkstandard ist wieder Zigbee an Bord, zudem sollen HomeKit – dafür läuft aktuell die Zertifizierung – und Matter unterstützt werden.

Preise und Verfügbarkeit

Bosch gibt an, den neuen Smart Home Controller zu einem Preis von 99,95€ anbieten zu wollen. Ob man es noch rechtzeitig vor Weihnachten schafft, ist ungewiss. Spätestens aber zur CES in Las Vegas Anfang Januar sollte es so weit sein. Es gibt allerdings eine Anmerkung seitens Bosch, die hellhörig werden lässt. Zum Start ist der Smart Controller II nicht mit den älteren Geräten kompatibel. Der Hersteller sagt jedoch, dass man an einer Lösung arbeite. Dies ist mit Vorsicht zu genießen, denn die angekündigte Unterstützung für HomeKit ließ seinerzeit auch lange auf sich warten.

