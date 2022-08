Home Featured Ein iPad fliegt ins All und spricht mit Alexa

Ein iPad von Apple fliegt demnächst zum Mond – nun, zumindest einmal um den Mond herum. Es soll dabei helfen herauszufinden, wie irdische Unterhaltungstechnologie Astronauten im Weltall bei der täglichen Arbeit helfen kann, seine Aufgabe ist aber eher die eines Hilfsarbeiters.

Der Mensch will zurück zum Mond: Nach dem Ende des Apollo-Programms vor Jahrzehnten haben nur mehr automatisierte Forschungssonden und Satelliten den Mond besucht, das soll sich mit dem Artemis-Programm der NASA ändern.

Das Programm, das bereits von unzähligen Rückschlägen politischer, technischer und logistischer Natur immer wieder ausgebremst und verzögert wurde, setzt auf eine neue Trägerrakete, das Space Launch System, (SLS). Auch diese Entwicklung liegt bereits lange Jahre und Milliarden Dollar hinter der ursprünglichen Projektierung zurück, doch jetzt soll es bald los gehen, damit in wenigen Jahren wieder Menschen über den Mond spazieren und zwar diesmal, um dort zu bleiben.

Alexa im All

Die Artemis 1-Mission ist ein unbemannter Testflug um den Mond herum und zwar mit dem Raumschiff Orion, man hat nicht an emotional aufgeladenen Bezeichnungen gespart. Das Orion-Raumschiff soll mit allerhand Technik den Aufenthalt der Astronauten erleichtern. Mit zum Plan gehören Sprachassistenten.

Mit gesprochenen Kommandos sollen Astronauten in Zukunft einfache Fragen klären, etwa den Stand der Batterien, der Wasserversorgung oder den Kurs des Raumschiffs. Hier kommt in ersten Tests Amazons Alexa ins Spiel.

Da die Raumschiffe für eine Echtzeit-Verbindung zur irdischen Cloud zu weit entfernt sein werden, erfolgt eine lokale Verarbeitung. Mit Alexa im Weltraum zu arbeiten ist etwas anspruchsvoller, als den heimischen Echo per WLAN zu nutzen so die NASA, die das geplante Vorgehen in einem Blog-Post erklärt

Das iPad als Lautsprecher

„Hey Siri! Wie ist unser Kurs?“ „Sekunde… bin dran… in Arbeit…“ Bumm!

Es ist bezeichnend, dass zwar ein iPad ins All fliegt, Siri dort aber nicht getestet wird. Stattdessen wird das iPad den Astronauten spielen, der mit Alexa spricht.

Eine Gruppe von simulierten Flugteilnehmern wird Audio und Video vom Boden aus per Funk zum Orion-Raumschiff übertragen, dort werden die Befehle auf dem iPad wiedergegeben. Die ins Orion-Raumschiff integrierte Alexa-Version soll diese Befehle hören und darauf antworten. Dabei kann sich noch eine Firma beweisen: Als Videokonferenzsystem kommt Webex von Cisco zum Einsatz.

Ob in einigen Jahren tatsächlich Raumfahrer mit Alexa arbeiten werden, um ihren Missionsstatus zu erfragen, muss sich noch herausstellen, viele Fragen beim neuen Mondprogramm der NASA gemeinsam mit den Europäern sind noch offen.

