Für den Mac: Dieses Praktische Tool macht euch kurz zum Admin

Ein praktisches Tool von SAP hilft dabei, die Sicherheit während der Arbeit am Mac zu erhöhen. Die App Privileges verschafft angemeldeten Nutzern auf Wunsch für begrenzte Zeit Administratorrechte. Dieser Kniff ist sinnvoll, um Schadsoftware oder sich selbst davon abzuhalten, das System zu schädigen.

SAP, vielleicht der größte Anbieter für Untrnehmenssoftware der Welt, sicher aber in Europa, hat ein praktisches tool für Mac-Nutzer entwickelt, das kostenlos verteilt wird. Die Anwendung Privileges verschafft einem angemeldeten Standard-Nutzer für begrenzte Zeit Administratorrechte.

Die App liegt standardmäßig im Dock von macOS, dort kann es angeklickt werden und ein angemeldeter Standard-Nutzer wird für eine voreingestellte Zeit zum Administrator. Die verbleibende Zeit zeigt das Icon im Dock, das zudem auch erkennen lässt, ob der Adminmodus gerade aktiv ist. Dieses Vorgehen ist sinnvoll, wenn Nutzer für ein Maximum an Sicherheit sorgen und sich zugleich nicht durch ständige Abfragen der entsprechenden Rechte in der Arbeit ausbremsen lassen wollen.

Viele Mac-Nutzer bei SAP

Privileges kann auch von einem Netzwerkadministrator per MDM auf Macs gebracht werden, hierüber lassen sich auch globale Voreinstellungen wie etwa die autorisierten Accounts festlegen.

SAP hat den Mac-Nutzern die App nicht ganz ohne Hintergedanken gebracht: Im Unternehmen sollen rund 20.000 Macs im Einsatz sein, auf diese Nutzergruppe dürfte die Anwendung in erster Linie zielen. SAP möchte Privileges auch in Zukunft noch mit Updates versorgen.

Systemvoraussetzung ist macOS Sierra oder höher, es werden also noch allerhand alte Versionen unterstützt.

