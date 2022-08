Home Apps Hue-App in Version 4.23.0: Das ist neu

Hue-App in Version 4.23.0: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. August 2022 um 17:34 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Für die meisten ist Beleuchtung der Einstieg in das Smart Home und hier trifft man ziemlich schnell auf Philips Hue von Signify. Kein anderer Hersteller bietet solch ein breites Sortiment an verschiedensten Leuchtmitteln an. Die wollen natürlich auch mit einer App gesteuert werden und genau dafür gibt es ein neues Update.

Hue-App in Version 4.23.0

Mit dem neuen Update liefert Hue neue Funktionen aus, betreibt Produktpflege und bringt altbekannte Features wieder zurück. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store:

Vier neue, farbenprächtige Szenen in der Kategorie „Luxuriös“ in der Hue-Szenengalerie hinzugefügt

Fünf Szenen wurden der neuen Kategorie Sonnenaufgang in der Hue-Szenengalerie hinzugefügt

Sie können jetzt Szenen in andere Räume oder Zonen kopieren – tippen Sie einfach auf das Symbol mit den drei Punkten (…) und wählen Sie Kopieren nach…

Die Szenensuche ist zurück! Wir hatten ein kleines Problem und mussten sie entfernen, aber jetzt ist sie wieder aktiviert und einsatzbereit

Angemerkt sei hier an der Stelle, dass für diese Funktion die aktuelle Bridge vorausgesetzt ist. Die ist leicht zu erkennen, da es sich um das eckige Modell handelt. Besonders die Rückkehr der Szenensuche dürfte das Navigieren nochmals erleichtern. Unverständlich, wieso Philips Hue diese zwischenzeitlich entfernte.

-----

