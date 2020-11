Home Gerüchte Durch kompaktere Akkus: Apple könnte das iPhone 13 dünner oder ausdauernder machen

Durch kompaktere Akkus: Apple könnte das iPhone 13 dünner oder ausdauernder machen

Das iPhone 13 könnte noch kleinere Akkus besitzen. Dank einer neuen Technik passt aber womöglich ebenso viel, wenn nicht noch mehr Energie rein. Apple hätte hierbei die Wahl zwischen dünneren iPhones oder längeren Laufzeiten und leider ist die Tendenz Apples in dieser Situation nur zu bekannt.

Apples kommendes iPhone wird womöglich mit Batterien betrieben, die auf eine innovative Technik setzen. Diese Soft Board-Akkus können deutlich kleiner ausfallen, als aktuelle Batterien in Smartphones, da sie in ihrem inneren Aufbau auf weniger Schichten angewiesen sind. Apple werde das iPhone 13 mit solchen Batterien ausstatten, schreibt der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo in einer aktuellen Notiz.

Er folgert das auf Basis einer Prognose der Geschäftstätigkeit des Zulieferers Jialianyi. Dieses Unternehmen werde seinen Umsatz binnen Jahresfrist um unglaubliche 100% steigern, bewirkt wird dieser Sprung durch Aufträge von Apple. Wie es weiter heißt, werde Jialianyi für rund 40% bis 50% der Lieferungen von Komponenten für die Akkus des iPhone 13 und iPhone 13 Mini verantwortlich sein.

Längere Laufzeit oder dünnere iPhones

Apple beabsichtige, seine Lieferkette für Komponenten der iPhone-Akkus im Vergleich zum iPhone 12 deutlich zusammenzustreichen, so der Analyst von TF International Securities.

Die neuen Akkus speichern auf gleichem Raum mehr Energie, was Apple zwei Möglichkeiten lässt, mit dieser Innovation umzugehen: Man könnte damit deutlich längere Akkulaufzeiten realisieren.

Man könnte die iPhones aber auch dünner machen und in der Vergangenheit hat Apple häufig dieser Möglichkeit den Vorzug gegeben, von vereinzelten Ausnahmen in den letzten Jahren abgesehen. Aber schon beim neuen iPhone 12 ist wieder der Trend zu kleineren Akkus zu beobachten, besonders beim iPhone Mini ist das ein Nachteil. Auch die mutmaßlich noch energiesparenderen Displays im iPhone 13 könnten Apple dazu motivieren, den Verbrauchern auch ein weiteres Jahr wirklich lange Akkulaufzeiten vorzuenthalten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!