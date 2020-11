Home Apple iPhone 12 mini Reviews: Beim Akku ist mini Programm

Die Reviews für die iPhone 12 minis sind da. Apple hat die Test-Schranke für alle Journalisten mit Vorab-Testgerät vor 40 Minuten fallengelassen, sodass wir nun die ersten Eindrücke bekommen. Und die sind…im Großen und Ganzen recht gut. Der Akku fällt jedoch bei den meisten negativ auf.

Die Reviews könnte man wohl so zusammenfassen:

Für die kleine Größe ist das Design und das Display wirklich beeindruckend

Performance grandios

5G ist zukunftssicher, im Moment aber kein Kaufgrund, schon gar nicht fürs mini

Kamera für die allermeisten grandios, großer Sprung für alle mit älterem Gerät als Xs, deutlich merkbar aber schon kommend vom Xs

Akku ist eine Schwachstelle, meist ist die Batterie schon zu Abend leer oder etwas vorher

Das iPhone 12 mini ist wohl perfekt für Leute, die kleinere iPhones liebten. Das ist nicht die Masse, aber auch kein kleiner Teil der iPhone-Käufer. So schließt Dieter Bohn sein Fazit ab. In seinem Review interviewt er eine Zielgruppe, die sogar gerne noch kleinere Handys als das 12 mini hätten. Diese existiert also noch und wird endlich bedient.

Doch genug Spoiler: Schaut euch am besten die Reviews selber auf YouTube an. Wir haben euch eine Auswahl hier verlinkt, leider sind bislang nur englische Tests auf YouTube zu finde. Zu empfehlen ist das Review von Rene Richie (ausführlicher) und The Verge. Einen guten Vergleich aller Phones bekommt ihr bei MKBHD:

