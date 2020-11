Home Apps Kurz notiert: Philips Hue rollt „Adaptive Lightning“ aus

Die WWDC 2020 stand klar im Zeichen von iOS 14, macOS Big Sur und der Ankündigung von Apple, zukünftig im Mac auf ARM-Prozessoren zu setzen. Doch auch für HomeKit hatte sich der Hersteller was einfallen lassen – die Rede ist von „Adaptive Lightning“. Das ist so eine Art True Tone für HomeKit-fähige Leuchtmittel und mit Philips Hue rollt nach Eve der zweite Hersteller dafür ein entsprechendes Firmwareupdate aus.

Philips Hue rollt entsprechende Firmware aus

Gestern gab Signify, das dahinterstehende Unternehmen, nun in seinem hauseigenen Blog bekannt, dass man ab sofort das dafür notwendige Update weltweit ausrollen werde. Damit hat die Funktion nun knapp anderthalb Monate nach Start die Betaphase verlassen und ist bereit. Die dafür notwendige Firmware trägt die Versionsnummer 1941132070 und wird derzeit in Schüben ausgerollt. Sollte dieses Update bei Euch noch nicht angezeigt werden, habt also etwas Geduld.

Wie bekomme ich das Update?

Zunächst einmal gilt es festzuhalten, dass die besagte Firmware nur die Bridge betrifft und nur auf der neuen version installiert werden kann, das ist die Eckige. Wer kein automatisches Update bei der Ersteinrichtung eingestellt hat, öffnet einfach due Hue-App, tippt auf „Einstellungen“ und scrollt bis zum Reiter „Softwareupdate“. Wie bereits erwähnt, kann es allerdings eine Weile dauern, bis Euch das Update schlussendlich angezeigt wird.

Was ist Adaptive Lightning?

Adaptive Lightning stellt eine Art True Tone für die kompatiblen und mit HomKit steuerbaren Leuchtmittel dar. Im Prizip wird damit, basierend auf eurem Standort, die Farbtemperatur passend zur Tageszeit entsprechend wärmer oder kälter gestellt. Das soll laut Apple das Wohlbefinden steigern und den Organismus weniger mit Lichtsmog (das gibt es ja wirklich und ist gerade für die Umwelt ein Problem) belasten.

Wer von euch kann denn schon auf dieses Feature zugreifen? Schreibt uns euer Feedback in die Kommentare

