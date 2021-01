Home Apple AppSalat: Apple stellt „3 Apps für deinen Gesundheits-Boost“ vor

Für das neue Jahr machen sich viele Leute gute Vorsätze, darunter kommt häufig das Anstreben eines gesünderen Lifestyles im neuen Jahr vor. Passend dazu stellte Apple im App Store nun einige Apps vor, die dabei unterstützen sollen. Diese wollen wir uns einmal genauer anschauen.

Seven – 7 Minuten Workout

Bei Seven ist der Name auch Programm. Die App hält kleine Workouts bereit, die in nur sieben Minuten absolviert werden können. Insgesamt gibt es in der App über 200 verschiedene Trainings für Anfänger und auch Fortgeschrittene. Diese konzentrieren sich zudem auf verschiedene Bereiche, zum Beispiel auf den Muskelaufbau oder den Gewichtsverlust. Und das wohl beste ist, dass man kein Zubehör und keine zusätzlichen Geräte für die Übungen benötigt.

Seven kann kostenlos aus dem App Store geladen werden. Ein Abo für 9,99 Euro pro Monat oder 59,99 Euro pro Jahr aktiviert alle verfügbaren Workouts sowie die Möglichkeit zum Erstellen von eigenen Trainingsplänen.

Lifesum: Diät Planer & Tracker

Zu einem ausgeklügelten Training gehört auch eine angepasste Ernährung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Apple empfiehlt daher die App Lifesum. Einerseits berechnet Lifesum den täglichen Bedarf an Kalorien und Makronährstoffen, andererseits lässt sich in der App ein eigener Ernährungsplan erstellen. Noch dazu bietet sie eine ganze Reihe an leckeren und gesunden Rezepten. Die Einnahme von Nahrungsmittel kann zudem durch das Scannen der Barcodes auf der Verpackung aufgezeichnet werden.

Lifesum ist ein kostenloser Download aus dem App Store. Ein Abonnement ab rund zwei Euro pro Monat schaltet auch hier zusätzliche Funktionen bereit.

Sleepiest: Geschichten & Klän

Nach anstrengenden Workouts ist eine gute Erholung mindestens gleich wichtig. An dieser Stelle legt Apple einem Sleepiest ans Herz. Die App hilft dabei, besser und schneller einschlafen zu können. So gibt es in dieser nicht nur beruhigende Klänge, sondern auch diverse Gute-Nacht-Geschichten und Meditations-Programme. Das ganze Paket ist sogar auch auf der Apple Watch verfügbar. So muss man nicht das iPhone in der Hand halten, was einen unter Umständen ablenkenden sein kann.

Sleepiest ist ebenfalls kostenlos. Eine Premium-Version kostet 9,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr und bietet Zugang zu weiteren Geschichten und Klängen.

