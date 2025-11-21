Die beliebte App „Controller für HomeKit“ ist in Version 8 verfügbar: das ist neu

Winter ist nicht nur Shoppingzeit, sondern auch Zeit für das Smart Home bzw. Apple Home. Die Produktoffensive blieb bisher aus, was auch die offizielle App aus Cupertino betrifft. Doch es gibt ja genügend Alternativen und eine davon ist „Controller für HomeKit“. Die zeigt sich nun in Version 8 mit neuen Tricks.

Version 8 ist nun verfügbar

Im Gegensatz zur originalen Home-App bietet Controller für HomeKit unter anderem eine Backup-Funktion, die versierte Anwender seit Jahren bei Apple vermissen. Version 8 geht nun einen Schritt weiter und bietet nun einen Verlauf der erfassten Daten an. Anbei die Release-Notes:

Neue Funktionen

Charts & Einblicke: Sieh, wie sich dein Apple Home im Laufe der Zeit verändert. Die neuen Charts in Controller für HomeKit zeigen, wie sich Werte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Batteriestand verändern – über alle Geräte und Marken hinweg.

Controller Hub: Nach einem Jahr intensiver Tests durch tausende Nutzer wird der Controller Hub nun ein fester Bestandteil von Controller. Zuverlässig, leistungsstark und bereit, dein Zuhause besser denn je zu automatisieren.

Sprachausgabe in Workflow: Deine Workflows können jetzt sprechen! Füge einen Sprach-ausgabe-Schritt hinzu, damit dein Controller Hub individuelle Nachrichten ansagen kann.

Verbesserungen

Du kannst jetzt die Verfügbarkeit deines Controller Hubs auswerten – ein neues Diagramm auf der

Statusseite zeigt Betriebszeit und Konnektivität.

Erhalte eine Benachrichtigung, wenn Workflow-Ausführungen abbrechen, weil die App geschlossen wurde.

Der Controller Hub läuft jetzt noch stabiler, insbesondere auf dem Mac.

Preise und Verfügbarkeit

Das Update auf Version 8 ist für alle Bestandskunden kostenfrei. Mit dem Release von Version 6 wurde jedoch erheblich an der Preisschraube gedreht. Mit 99,99 Euro für die Lifetime-Pro-Lizenz gehört die App zu den teureren Optionen im App Store, alternativ kann man die App auch für 39,99 Euro pro Jahr abonnieren. Leider ist die Chart-Funktion an das Abo gekoppelt. Die einfache Jahreslizenz kostet nur 19,99 Euro

-> CONTROLLER FOR HOMEKIT

Offen gestanden tun wir uns da schwer, die App weiterhin uneingeschränkt zu empfehlen. Wer nur Interesse am FAQ hat, der sollte einen Blick auf HomeDevice werfen. Nach wie vor ist die App einen Blick wert und ein Groß der Funktionen lässt sich weiterhin kostenfrei nutzen.