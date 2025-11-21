Machtübergabe bei Apple | Tesla testet CarPlay | iPhone Fold-Leak – Apfelplausch #418

Unser Partner pCloud: UnityDay-Deals mit bis zu 60 % Rabatt auf pCloud Lifetime Speicher.
Pünktlich zum Wochenende sprechen Marco und Fabian über Tim Cooks anstehenden Abschied, die Akkukapazität des iPhone Fold und Elon Musks Umdenken bezüglich Apple CarPlay. Viel Spaß beim Hören dieser kompakten Folge.
Kapitelmarken
- 0:00: Intro: Heute vor 21 Jahren…
- 5:44: Hörerpost: Software-Updates und CarPlay-Probleme
- 12:17: Konkurrenzlos: Wird das iPhone Fold zum Batterie-König?
- 20:18: Werbung: Unser Sponsor pCloud
- 25:27: Insider: Tesla testet CarPlay-Integration
- 29:48: Machtübergabe: Tritt Tim Cook 2026 zurück?
- 37:45: Apple erklärt: 3D-gedruckte Apple Watch
- 41:38: Ende der Krise? iPhone-Zuwachs in China
- 44:23: Abgeschrieben: Warum der Mac Pro ausgedient hat
- 49:34: Deutschsprachige Finalisten: Die App Store Awards 2025
- 51:51: Ohne Zusatzkosten: MLS auf Apple TV
- 53:20: Unsere Tops und Flops der Woche
