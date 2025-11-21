Machtübergabe bei Apple | Tesla testet CarPlay | iPhone Fold-Leak – Apfelplausch #418

Unser Partner pCloud: UnityDay-Deals mit bis zu 60 % Rabatt auf pCloud Lifetime Speicher.



Pünktlich zum Wochenende sprechen Marco und Fabian über Tim Cooks anstehenden Abschied, die Akkukapazität des iPhone Fold und Elon Musks Umdenken bezüglich Apple CarPlay. Viel Spaß beim Hören dieser kompakten Folge.

Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!

Kapitelmarken

0:00: Intro: Heute vor 21 Jahren…

Intro: Heute vor 21 Jahren… 5:44: Hörerpost: Software-Updates und CarPlay-Probleme

Hörerpost: Software-Updates und CarPlay-Probleme 12:17: Konkurrenzlos: Wird das iPhone Fold zum Batterie-König?

Konkurrenzlos: Wird das iPhone Fold zum Batterie-König? 20:18: Werbung: Unser Sponsor pCloud

25:27: Insider: Tesla testet CarPlay-Integration



Insider: Tesla testet CarPlay-Integration 29:48: Machtübergabe: Tritt Tim Cook 2026 zurück?

Machtübergabe: Tritt Tim Cook 2026 zurück? 37:45: Apple erklärt: 3D-gedruckte Apple Watch



Apple erklärt: 3D-gedruckte Apple Watch 41:38: Ende der Krise? iPhone-Zuwachs in China



Ende der Krise? iPhone-Zuwachs in China 44:23: Abgeschrieben: Warum der Mac Pro ausgedient hat



Abgeschrieben: Warum der Mac Pro ausgedient hat 49:34: Deutschsprachige Finalisten: Die App Store Awards 2025



Deutschsprachige Finalisten: Die App Store Awards 2025 51:51: Ohne Zusatzkosten: MLS auf Apple TV



Ohne Zusatzkosten: MLS auf Apple TV 53:20: Unsere Tops und Flops der Woche

60% Rabatt auf das exklusive 3-in-1 Lifetime Bundle

Das pCloud 3-in-1 Bundle in limitierter Edition beinhaltet 5TB Lifetime Speicher, pCloud Encryption Lifetime und pCloud Pass Lifetime mit 60% Rabatt. Preis des Bundles: 3-in-1-Bundle – 599EUR (-60%).

Wer nur Speicher erwerben möchte:

1 TB – 199 € (-54 %)

2 TB – 279 € (-53 %)

10 TB – 799 € (-58 %)

Aktionszeitraum: 17.11. – 29.11.2025

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen: